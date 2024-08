Thomas Bach (CIO), despre frecvența testelor antidoping din natație: AMA/WADA și World Aquatics ar trebui să determine numărul de teste

Thomas Bach, președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), a afirmat că frecvența testelor antidoping la natație ar trebui să fie determinată de entitățile autorizate să facă acest lucru, organizații precum Agenția Mondială Antidoping (AMA/WADA) și World Aquatics (Federația Internațională de Natație), pentru a asigura corectitudinea competițiilor olimpice, scrie Agerpres.

Oficialul CIO a făcut aceste precizări în cadrul unei conferințe de presă, atunci când a fost întrebat dacă va exista o potențială creștere a numărului de teste antidoping pentru echipa de înot din China, care a fost foarte mare, în urma recordului mondial la proba de 100 m liber stabilit, miercuri, de chinezul Pan Zhanle, în proba în care David Popovici a cucerit bronzul.

Organizațiile antidoping au testat fiecare înotător chinez în medie de 21 de ori de la 1 ianuarie. Numărul a fost semnificativ mai mare în comparație cu media de șase ori pentru înotătorii americani și de patru ori pentru înotătorii australieni, a dezvăluit World Aquatics pe 23 iulie.

În acest context, Thomas Bach a subliniat că Agenția Mondială Anti-Doping (WADA), alături de laboratoarele naționale anti-doping, au responsabilitatea efectuării testelor. Mai mult, Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) are sarcina de a judeca sancțiunile legate de dopaj.



”Depinde de aceste entități anti-doping și, atunci când vine vorba de înot în special, împreună cu World Aquatics, să determine numărul de teste”, a declarat Bach. ”În acest fel, asigurăm un parcurs olimpic echitabil pentru toată lumea”, a spus Bach.

Pan Zhanle și-a doborât propriul record mondial

Chinezul Pal Zhanle a cucerit aurul olimpic în ”proba regină” a înotului, cea de 100 m liber, cu timpul de 46,40 secunde, timp îmbunătățit cu 0,40 secunde față de precedentul record, stabilit tot de el, la Campionatele Mondiale de la Doha, din februarie.

David Popovici a deținut recordul mondial la 100 m liber (46,86), pe care chinezul i l-a doborât în februarie (46,80 secunde).

Echipa de înot a Chinei face obiectul unei supravegheri intense după dezvăluirile făcute în aprilie, conform cărora 23 de înotători din această țară au fost testați pozitiv la un medicament cardiac interzis în 2021, dar au fost autorizați să concureze la Jocurile Olimpice de la Tokyo.



Agenția Mondială Antidoping (AMA/WADA) a acceptat concluziile unei investigații chineze, conform căreia rezultatele testelor s-au datorat contaminării din bucătăria unui hotel, iar o analiză independentă a susținut modul de gestionare a cazului de către WADA.

Un audit al World Aquatics a concluzionat că nu a existat nicio gestionare defectuoasă sau mușamalizare din partea organismului de conducere.



Deși numele lui Pan Zhanle nu se numără printre cele ale înotătorilor chinezi care au fost enumerați în dezvăluirile făcute de ziarul New York Times și de postul german ARD, el a spus că a fost vizitat frecvent de teste antidoping.



”Anul trecut am efectuat 29 de teste și nu am avut niciodată unul pozitiv” le-a declarat campionul olimpic chinez reporterilor, prin intermediul unui traducător.



”Din mai până în iulie am avut 21 de teste, niciun pozitiv. Astăzi am efectuat deja un al doilea test. Nu cred că a existat vreun impact (asupra mea), deoarece toate testele au fost făcute în procedura normală... Deci nu este o problemă mare”, a adăugat Pan Zhanle, scrie Agerpres.

