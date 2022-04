Suferi de anemie? Iată o listă cu alimentele pe care ar trebui să le consumi

Există de fapt mai multe forme ale acestei tulburări, fiecare cauzată de diferiți factori. De asemenea, severitatea sa poate varia foarte mult, variind de la cazuri ușoare până la foarte severe.

Cea mai întâlnită este cea prin carență de fier, numită și anemie feriprivă. Totodată, o lipsă a vitaminei B9 (numită și acid folic) din organism poate avea un impact asupra capacității corpului de a produce globule roșii.

O dietă care este bogată în fier și în complexul de vitamine B, precum regimul alimentar de mai jos, este importantă dacă suferi de anemie. Dacă te gândești să iei și anumite suplimente alimentare pentru anemie, e important să ceri înainte sfatul medicului.

De cât fier ai nevoie zilnic?

Cantitățile zilnice recomandate de fier depind de vârstă și de gen, iar în cazul femeilor depind și de existența unei sarcini sau dacă femeia alăptează.

În general, o alimentație care include fasole, tofu, legume cu frunze de culoare verde închis, ouă, somon, carne roșie slabă, pâine și cereale fortificate cu fier asigură nivelul de fier de care organismul are nevoie.

Pentru un adult între 19 și 50 de ani cantitatea zilnică necesară de fier este de 8 mg în cazul bărbaților și de 18 mg în cazul femeilor. În sarcină, femeile au nevoie de 27 mg de fier, iar în alăptare de aproximativ 9 mg.

După vârsta de 51 de ani, atât bărbații, cât și femeile au nevoie de 8 mg de fier zilnic. Ca exemplu, într-o cană de fasole albă fiartă sunt 8 mg de fier, iar în 85 g de ficat de vită sunt 5 mg de fier, potrivit Exquis.

Regim sau plan alimentar în caz de anemie

Dacă medicul ți-a recomandat un tratament pentru anemie, e necesar să-l respecți. Pe lângă tratament, adaugă aceste alimente în dietă pentru a combate anemia prin carență de fier:

1. Legume frunzoase

Verdețurile, în special cele cu frunze de un verde închis la culoare, sunt printre cele mai bune surse de fier non-heme. Printre acestea se numără spanacul, varza Kale, frunzele de păpădie, sfecla elvețiană (mangoldul) și frunzele unor legume din familia verzei (broccoli, conopidă, varză de Bruxelles, varza creață Savoy, gulia).

Unele frunze, cum ar fi cele de sfeclă elvețiană sau cele de Kale ori alte tipuri de varză fără căpățână conțin și vitamina B9. Să nu uităm că o dietă săracă în această vitamină poate cauza anemia prin carență de acid folic, potrivit doc.ro. Și fructele citrice, fasolea boabe și cerealele integrale sunt surse bune de acid folic.

În plus, vitamina C îți ajută stomacul să absoarbă fierul, iar dacă mănânci aceste salate și frunze în combinație cu alimente care conțin vitamina C (precum portocalele, ardeii grași roșii și căpșunile), vei putea crește absorbția de fier.

2. Carne roșie și carne de pasăre

Alte alimente indicate spre consum în anemie sunt carnea roșie și carnea de păsări de curte care conține fier heme. Mielul și carnea de vânat sunt cele mai bune surse, cea de pasăre de curte având cantități mai mici. Așadar, absorbția de fier poate crește dacă mănânci carne roșie sau de pasăre, alături de legume care conțin fier non-heme. Atenție, însă, carnea roșie în exces poate avea efecte negative asupra sănătății, așa că întreabă-ți medicul de familie ce cantități ar fi mai potrivite pentru tine.

3. Ficat

Ficatul se numără de asemenea printre acele alimente recomandate în anemie, fiind foarte bogat din punct de vedere nutrițional. Pe lângă fier, conține și acid folic, vitaminele A și B și cupru.

4. Fructele de mare și peștele

Unele fructe de mare oferă o cantitate de fier heme, mai ales stridiile, scoicile și creveții sunt surse bune. Majoritatea tipurilor de pește conțin fier. Printre peștii bogați în fier se numără sardinele conservate în ulei, tonul proaspăt sau la conservă, somonul proaspăt, halibutul proaspăt, bibanul proaspăt și eglefinul proaspăt.

Deși atât somonul proaspăt, cât și cel la conservă sunt surse bune de fier, să nu uităm că somonul conservat este bogat în calciu. Calciul se leagă de fierul din organism și reduce absorbția, tocmai de aceea, alimentele bogate în calciu nu ar trebui consumate în același timp cu cele care conțin mult fier.

5. Fasolea boabe

Boabele de fasole sunt surse excelente de fier atât pentru vegetarieni, cât și pentru cei care consumă carne. Unele tipuri de fasole bogate în fier sunt fasolea roșie kidney, năutul, boabele de soia, fasolea ochi negri, fasolea Pinto, fasolea neagră, mazărea boabe și fasolea lima (albă), deci sunt alimente utile în regimul pentru anemie.

6. Nuci și semințe

Multe tipuri de nuci și semințe sunt surse excelente de fier, potrivite în regimul pentru anemie. Sunt bune și dacă le mănânci ca atare sau dacă le pui în salate sau în iaurtul simplu. Câteva exemple de nuci și semințe care conțin fier sunt caju-ul, fisticul, semințele de dovleac, semințele de floarea-soarelui, semințele de cânepă și mugurii de pin.

De unde știi că ai anemie prin carență de fier?

Persoanele cu anemie feriprivă ușoară sau moderată pot să nu aibă niciun simptom, însă anemia feriprivă mai gravă poate provoca simptome comune ale anemiei, cum ar fi oboseala, dificultățile de respirație sau durerile în piept. Alte simptome includ amețelile, mâinile și picioarele reci și pielea palidă.

