Studiu: Operatorii nelicențiați, o vulnerabilitate majoră a pieței jocurilor de noroc digitale / FOTO: DC Business

Din articol Cum ajung jucătorii la platformele nelicenţiate

Un studiu realizat de autori afiliați ASE arată că 18,5% dintre respondenți au folosit operatori de jocuri de noroc nelicențiați în ultimele 12 luni, iar alți 14,9% nu știu dacă platformele utilizate erau licențiate.

Recent au fost date publicităţii rezultatele unui proiect de cercetare realizat de autori afiliați Academiei de Studii Economice din București (ASE) cu tema „Reziliență Socială și Financiară: Vulnerabilități din piețele digitale de consum la nivel micro și impactul economic al măsurilor de atenuare a acestora”.

Evenimentul de lansare a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice şi a fost deschis de către autori afiliați ASE, iar printre cei care au luat cuvântul se numără Mihăiţă Ruiu - director, Direcţia Generală de Autorizare Jocuri de Noroc, Alexandru Domşa - preşedinte FedBet - Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc şi Dávid Lenčéš - Executive Director, Institute for Gambling Regulation, notează DC Business.

Rezultatele studiului arată că 18,5% dintre respondenți raportează utilizarea unor operatori nelicențiați în ultimele 12 luni, iar un segment suplimentar de 14,9% declară că nu poate stabili statutul de licențiere al operatorului. Totodată, raportul evidenţiază faptul că, raportat la respondenții care au jucat online în această perioadă, 22,0% au declarat că nu pot evalua dacă operatorul utilizat era licențiat.

În ceea ce priveşte jocurile în sală, din eșantion, 36,9% dintre jucătorii care frecventează și locații fizice raportează utilizarea operatorilor nelicențiați, comparativ cu 9,4% dintre jucătorii exclusiv online.

Cum ajung jucătorii la platformele nelicenţiate

Raportul realizat de autori afiliați ASE descrie existența unor trasee de acces către operatori nelicențiați prin căutare online, afiliere și portaluri în limba română, care pot reduce costul de descoperire și facilita accesul către oferta aflată în afara cadrului național de licențiere.

În ceea ce priveşte mediul în care locuiesc jucătorii, documentul arată că utilizarea raportată este mai ridicată în anumite categorii de orașe mici și medii, în timp ce intensitatea raportată a jocului este cea mai ridicată în zonele metropolitane. În localitățile de peste 100.000 de locuitori, 68,2% dintre respondenții care raportează utilizare nelicențiată declară joc săptămânal.

În lectura autorilor, datele descriu un ecosistem în care oferta licențiată și cea nelicențiată coexistă, iar accesul facil la alternative digitale nelicențiate este asociat cu comportamentele de consum raportate.