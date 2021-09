Stelian Ion, după ce a fost revocat de Cîţu: Avem toate ingredientele pentru o guvernare de succes

Stelian Ion a declarat că "avem toate ingredientele pentru o guvernare de succes", după ce ieri a fost revocat din funcție de premierul Florin Cîțu. Totodată acesta susține că partidele din coaliție pot lucra împreună, dar că "conducătorul de joc, liderul, dă tonul".

"Avem toate ingredientele pentru o guvernare de succes. Pe multe domenii lucrul acesta se întâmplă, efectiv. La Justiție mai avem de lucrat la armonizarea opiniilor în coaliție, dar electoratul ne-a dat un vot și aici nu suntem parașutați cu mâna așa, ci am venit cu toții în această coaliție ca urmare a unui vot popular. Niciunul dintre cele trei partide nu a întrunit suficiente voturi pentru a decide el de unul singur și atunci este foarte important să lucrăm bine împreună. Eu nu am văzut de la nivelul coordonării de lider al acestui guvern, din păcate, până acum , sper să se schimbe acest lucru pe viitor cu cine va fi premier în continuare, să se schimbe modul de coordonare, adică aș vrea să văd acțiuni comune ale miniștrilor, și din USR, și din PNL, cei care pot conduce România. E foarte important să creăm o echipă și să lucrăm la ideea de echipă.

"Conducătorul de joc dă tonul"

La Ministerul Justiției lucrez foarte bine cu secretarii de stat PNL, i-am lăudat întotdeauna. Sunt oameni în care am încredere, oameni foarte buni. (...) Vreau să mulțumesc consilierilor generali și din PNL, și din USR PLUS, pentru votul dat ieri. Printre altele se deblochează un proiect, e vorba despre Cartierul Justiției, care nu este al PNL, nu este al USR, nici măcar al PSD. Nu este al partidelor politice. Este vorba despre un proiect foarte important care a fost deblocat. Deci putem lucra împreună. Asta este una dintre nemulțumirile mele, că putem lucra împreună, dar parcă nu se fac suficiente eforturi și întotdeauna, cine a practicat sporturi de echipă știe, conducătorul de joc, liderul, cel care are rolul acesta de dirijor, dă tonul, și cred că se pot construi multe de aici încolo.", a declarat Stelian Ion, în cadrul unei conferințe de presă.

