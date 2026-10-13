Stare de alertă în Grecia. Se anunță furtuni puternice, școlile au fost închise

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Autoritățile din Grecia au emis mai multe avertismente cu privire la furtuni puternice şi inundaţii. Școlile au fost deja închise, iar oamenii au fost avertizate prin mesaje text.

Este stare de alertă în Republica Elenă, din cauza furtunilor. Grecii din mai multe regiuni au primit deja mesaje text emise de Ministerul Protecţiei Civile în care sunt avertizați cu privire la apropierea unor furtuni puternice, a relatat cotidianul Kathimerini, transmite Agerpres, citând DPA.

Școlile din mai multe regiuni, închise miercuri

Meteorologii au prognozat vânt puternic, ploi abundente şi căderi de grindină pe arii restrânse - inclusiv în insulele Evia, Skiathos, Skopelos, Creta şi Samos, precum şi în peninsula Peloponez - conform publicaţiei, adăugând că şcolile din multe dintre zonele afectate vor rămâne închise miercuri.

Feriboturile, blocate în porturi

Serviciile de transport cu feribotul au fost deja perturbate marţi, navele neputând părăsi portul. Multe dintre acestea urmează să rămână şi miercuri la ancoră.

Se preconizează inundaţii, căderi de copaci şi întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Traficul aerian, însă, nu a fost afectat până în prezent.

Avertismentul unui meteorolog

Potrivit Serviciului Meteorologic Național din Grecia, furtunile sunt generate de un sistem puternic de joasă presiune care se deplasează spre estul țării dinspre centrul Mediteranei.

Meteorologul Dimitris Ziakopoulos a avertizat că sistemul care se apropie ar putea produce condiții potențial periculoase, vânturile din Marea Egee atingând forța 9 pe scara Beaufort, echivalentul a aproximativ 75 până la 88 de kilometri pe oră, scrie dnews.gr.

Cum vor evolua furtunile

Se așteaptă ca furtuna să afecteze aproape întreaga țară marți, 13 octombrie, înainte de a slăbi treptat miercuri.

Vremea severă se va manifesta mai întâi în vestul Greciei, fiind prognozate ploi abundente în Insulele Ionice, inclusiv Lefkada, Kefalonia și Zakynthos, precum și în vestul continentului și peninsula Peloponez.

Până marți după-amiază, se așteaptă ca cele mai intense furtuni să se răspândească spre centrul și estul Greciei, afectând peninsula Halkidiki, insulele Sporade, estul Tesaliei și Evia.

Atena și regiunea înconjurătoare Attica se confruntă cu riscuri sporite începând de marți seara până noaptea următoare, când furtunile s-ar putea intensifica în zona metropolitană, unde locuiesc aproximativ patru milioane de locuitori.

Meteorologii au acordat o atenție deosebită insulei Evia din cauza intensității și duratei preconizate a precipitațiilor.

Creta, în special districtele sale vestice Chania și Rethymno, este, de asemenea, așteptată să se confrunte cu furtuni severe începând de marți seara.

Între timp, intensificarea vânturilor dinspre nord-est ar putea crea condiții maritime periculoase în nordul Mării Egee, afectând și mai mult serviciile de feribot și alte operațiuni maritime.

Potrivit meteorologilor, se așteaptă ca vremea să se îmbunătățească miercuri în vestul Greciei și în cea mai mare parte a Macedoniei, în nord. Cu toate acestea, ploile abundente și furtunile ar putea persista în alte părți înainte de a se diminua treptat. Temperaturile vor scădea în mare parte a țării.

Combinația de ploi abundente, furtuni și vânturi puternice prezintă riscuri deosebite pentru comunitățile de coastă, transportul insular și zonele vulnerabile la inundații.

Precizăm că deocamdată, Ministerul Afacerilor Externe al României nu a emis o alertă de călătorie pentru Grecia.