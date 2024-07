CFR, fără frâne. Sorin Grindeanu se leagă cu lanțuri de Ministerul Transporturilor. Bilanț după trei ani de mandat

Au trecut aproape trei ani. Astăzi, o locomotivă a rămas fără frâne. Ca de obicei, a intervenit Dumnezeu și nu am avut morți. Ce s-a întâmplat din 25 noiembrie 2021 și până acum? Dar până să facem bilanțul lui Sorin Grindeanu, haideți să înțelegem de ce incidentul de astăzi este foarte grav.

De ce este grav? În Germania, am avut accidente feroviare cu zeci de morți. Noi nu am avut astăzi morți, dar incidentul este foarte grav. De ce? Pentru că la noi nu prea circulă trenuri. Avem transportul feroviar foarte diminuat și tot ne ciocnim. Și deși avem transportul feroviar ca și inexistent, am avut zeci de incidente pe calea ferată în mandatul lui Sorin Grindeanu.

Acum să vedem bilanțul lui Sorin Grindeanu:

1. În iulie 2022, o fetiță a leșinat din cauza căldurii din tren, în gara din Constanţa. Copila a intrat în convulsii și a fost dusă de urgență la spital. Incidentul a fost postat pe o pagină de socializare de către un pasager al trenului. Potrivit martorilor, aerul din vagoanele CFR este aproape irespirabil, lucru care duce la stări de amețeli și chiar la leșin. Detalii găsiți aici - https://www.dcnews.ro/o-fetita-a-lesinat-din-cauza-caldurii-din-tren-in-gara-din-constanta-copila-a-intrat-in-convulsii-si-a-fost-dusa-de-urgenta-la-spital_877901.html

Căutând incidente CFR din mandatul lui Sorin Grindeanu, am dat peste o altă știre din 2022:

„Sorin Grindeanu este „șeful” pe Transporturi, fiind ministru, dar când vine vorba de responsabilități, le pasează altora și devine doar lider cu numele. Pur întâmplător, după câteva zile de aglomerație maximă la metrou, oamenii abia având loc să intre în trenuri, am ajuns la aproape 13.000 cazuri de Covid-19. De asemenea, cine a mers recent spre munte sau mare, știe ce este și prin trenuri. Cât despre nebunia de la Tarom, vedem zilnic ce dezastru este și acolo.

Cu toate acestea, Sorin Grindeanu se spală pe mâini: „Nu sunt șef la Metrorex, nici la CFR, nici la Tarom!” Culmea culmilor este că recunoaște că toate aceste instituții se află în subordinea sa și, ca orice șef, ar trebui să răspundă și de ele. Detalii găsiți aici: https://www.dcnews.ro/culmea-culmilor-e-dezastru-in-transporturi-dar-grindeanu-se-spala-pe-maini-nu-sunt-sef-la-metrorex-nici-la-cfr-nici-la-tarom_880843.html

2. Tot în iulie 2022, locomotiva trenului IR 1596, pe ruta Craiova – București, s-a defectat pe traseu, din cauza căldurii. Și cu privire la acest subiect, nu a apărut nicio reacție din partea ministrului Sorin Grindeanu. Mai mulți pasageri au așteptat în tren, în câmp, fără a avea aer condiționat.

Potrivit CFR Călători, a apărut o defecțiune la locomotivă. „Din cauza temperaturilor extrem de ridicate, a intervenit o problemă tehnică la locomotiva trenului IR 1596. S-a dat locomotivă de ajutor și trenul va pleca spre destinația finală”, a anunțat CFR Călători. Detalii găsiți aici: https://www.dcnews.ro/locomotiva-trenului-craiova-bucuresti-s-a-defectat-pe-traseu-din-cauza-caldurii-sorin-grindeanu-zero-reactii_880506.html

3. În august 2022, doi pasageri care circulau cu trenul pe ruta Mangalia-București au leșinat din cauza căldurii mult prea mari din vagoane. Nu a fost singura problemă de acest gen. Cititorii DCNews au semnalat anterior că astfel de "evenimente" au mai avut loc. A fost cazul Ruxandrei Mateescu, fondatoarea asociației Supereroi printre noi, care luptă pentru accesibilizarea evenimentelor culturale pentru persoane cu dizabilități. Acesta s-a aflat, tot în august 2022, în trenul IR 1835, operat de CFR Călători pe ruta București - Craiova, și spunea în ce condiții călătorea: „Domnule Ministru Sorin Grindeanu, trenul IR 1835, operat de CFR Călători pe ruta București - Craiova, arde! Vagoanele sunt pline de fum, aer condiționat nu a mers încă din București. La Vadu lat s-a oprit trenul, cu fum des, înecăcios. O fata a făcut atac de panică”. Detalii, aici: https://www.dcnews.ro/doi-pasageri-au-lesinat-intr-un-tren_884063.html

4. Tot în august 2022, trenul IR72 a înregistrat o întârziere de 143 de minute, din cauza unei avarii la aparatele de energie electrică ale locomotivei. Detalii, aici: https://www.dcnews.ro/intarziere-de-143-de-minute-a-trenului-bucuresti-nord-curtici_883194.html

5. Tot atunci, circulaţia trenurilor IR 75 Curtici - Braşov, IR 1765 Timişoara Nord - Iaşi şi R 2046 Arad - Simeria fusese afectată. Circulaţia trenurilor IR 75 Curtici - Braşov, IR 1765 Timişoara Nord - Iaşi şi R 2046 Arad - Simeria a fost afectată din cauza lipsei tensiunii de alimentare în linia de contact pe relaţia Radna - Varadina, iar întârzierile la destinaţie erau între 80 şi 120 minute. Detalii, aici: https://www.dcnews.ro/trei-trenuri-au-intarzieri-de-pana-la-120-de-minute_883268.html

6. În septembrie 2022, două vagoane ale unui tren de marfă au deraiat pe raza Regionalei Căi Ferate Cluj, în apropiere de localitatea Monor, la limita dintre judeţele Bistriţa-Năsăud şi Mureş, iar călătorii au fost transpordaţi cu mijloace auto între Sărăţel şi Deda. Detalii, aici: https://www.dcnews.ro/doua-vagoane-ale-unui-tren-de-marfa-au-deraiat-pe-raza-regionalei-cai-ferate-cluj_887159.html

7. În octombrie 2022, scriam: „Mai avem vreo șansă să circulăm decent cu trenul în România? Dacă ne uităm la directorul CFR Infrastructură pare că nu.

Faceți cunoștință cu directorul CFR Infrastructură - Ion Simu-Alexandru. Om mai plictisit de domeniul său de muncă nu pare că există. Și n-ar fi o problemă, dacă nu ne-ar afecta pe toți.

„O să ajungem să avem o cale ferată... peste un anume timp”, a zis Ion Simu-Alexandru în cadrul audierilor din comisia de specialitate a Camerei Deputaţilor.

Întrebat dacă are vreun plan în derulare privind un proiect pentru modernizarea căii ferate Constanța - Tulcea, Ion Simu-Alexandru a răspuns la fel de nepăsător și scurt: „Nu”.

Probabil se grăbea să se culce din moment ce căsca în timpul audierii.

Pe de altă parte, să nu fim atât de critici, nu? Omul măcar este sincer... doar că pe banii noștri. Toate acestea în timp ce noi, când mergem cu trenul, ne lovim de întârzieri de zeci de minute, uneori chiar ore, iar prețurile biletelor sunt foarte scumpe. Iar el ce face ca director? Cască și n-are nicio viziune”. Detalii, aici: https://www.dcnews.ro/nu-mai-avem-nicio-sansa-sa-circulam-decent-cu-trenul-in-romania-imaginile-zilei-cu-directorul-cfr-infrastructura-video_890908.html

8. În martie 2023, un tren cu 280 de călători a izbit în plin un marfar, în Teleorman. Planul Roșu de intervenție a fost activat. Detalii, aici: https://www.dcnews.ro/accident-feroviar-grav-in-teleorman-a-fost-activat-planul-rosu-de-interventie_908486.html

9. La data de 25 martie 2023, în jurul orei 19:19, la Gara CFR Galaţi, a avut loc un accident feroviar, după ce la o locomotivă s-ar fi defectat sistemul de frânare şi a lovit un vagon de călători, la trenul care se forma cu destinaţia Galaţi - Buzău. În urma impactului, conductorul trenului implicat, o femeie în vârstă de 53 ani şi cu o vechime în conducerea trenurilor de călători de peste 15 ani, a decedat la spital, iar alte trei persoane au fost rănite. Totodată au fost avariate locomotiva şi vagonul. La acel moment, Sorin Grindeanu a ieșit și a zis că nu are de ce să-și dea demisia. Detalii, aici: https://www.dcnews.ro/accident-tren-galati-grindeanu-sugereaza-ca-nu-demisioneaza-ar-acoperi-o-emotie-de-moment-dar-nu-va-rezolva-problema_910345.html

10. În luna mai 2023, aproximativ 200 de persoane au fost evacuate dintr-un tren cu ruta Tecuci - Iasi (R63111), în urma izbucnirii unui incendiu. Vedeți detalii aici: https://www.dcnews.ro/incendiu-produs-la-o-locomotiva-pe-ruta-tecuci-iasi-200-de-persoane-evacuate_917967.html

11. Tot în luna mai 2023, două locomotive s-au ciocnit în județul Giurgiu. Detalii, aici: https://www.dcnews.ro/un-alt-accident-de-tren-doua-locomotive-s-au-ciocnit-galerie-foto_916502.html

12. În aprilie 2023, o locomotivă a luat foc în apropiere de Oradea. Vedeți detalii aici: https://www.dcnews.ro/o-locomotiva-a-luat-foc-in-apropiere-de-oradea_913915.html

13. În iulie 2023, scriam că a fost întârziată, cu sute de minute, circulația trenurilor din vestul țării, ca urmare a furtunilor care au produs mai multe pagube pe calea ferată. Trenurile de călători au fost nevoite să staționeze în cursul nopții în gările din vestul țării pentru a permite accesul drezinelor pantograf pentru a degaja calea ferată de copacii căzuți pe linia de tren.

În acel tren se afla și un tânăr sportiv care trebuia să ajungă la o competiție națională de atletism.

Tatăl copilului de 15 ani, aflat în trenul de la Arad, împreună cu antrenoarea sa, a povestit experiența prin care a trecut fiul său, dar a transmis și un mesaj pentru autorități.

„Au stat nouă ore în câmp și au așteptat să se întâmple ceva. Pur și simplu au stat, ca să vină cineva să ia un copac de pe șine. Este revoltător. Fiul meu doarme acum, în tren pentru că are nevoie de odihnă. Performanță se face mergând cu trenul în pas de pitic.

Norocul nostru este că acest concurs este mâine. Copilul a primit o sticlă de apă de la niște oameni care stăteau în cușeta respectivă, care au abandonat trenul. Noi am aflat undeva în jurul orei 10.00.

Aș întreba și eu pe cineva din minister: dacă ar avea un copil în tren oare cum ar proceda în cazul acesta? Dacă cineva din guvern ar avea un copil în tren, cum ar proceda în cazul ăsta?", a spus Vasile Blidar, tatăl sportivului.

14. Tot în iulie 2023 scriam: „Circulaţia trenurilor a fost oprită joi după-amiaza între staţiile Filiaşi şi Gura Motrului, după ce locomotiva unui tren de marfă s-a defectat. Vedeți detalii aici: https://www.dcnews.ro/circulatia-trenurilor-este-oprita-joi-dupa-amiaza-intre-statiile-filiasi-si-gura-motrului-dupa-ce-locomotiva-unui-tren-de-marfa-s-a-defectat_923468.html

15. Tot în aceeași lună, DC News scria: „Trenuri stricate din cauza căldurii, întârzieri şi mizerie. CFR recomandă călătorilor să aibă la ei... apă şi medicamente”. Găsiți detalii aici: https://www.dcnews.ro/trenuri-stricate-din-cauza-caldurii-intarzieri-si-mizerie-cfr-recomanda-calatorilor-sa-aiba-la-ei-apa-si-medicamente_923389.html

16. Rămânem tot în iulie 2023: „Peste 400 de pasageri au rămas blocați în două trenuri, în județul Suceava, după o alunecare de teren pe calea ferată. La fața locului intervin echipele ISU pentru deblocarea liniei ferate. Un tren transporta 300 de călători, iar celălalt 140 de persoane.

CFR SA a anunțat că trenul 12823 este oprit temporar între stațiile Pojorâta și Sadova, după ce aluviunile au acoperit linia de cale ferată la km 75+100, iar trenul 12830 a fost, la rândul lui, oprit în stația Sadova”. Detalii aflați aici: https://www.dcnews.ro/trenuri-blocate-in-suceava-sute-de-pasageri-afectati_921853.html

17. În iunie 2023, aveam știrea că „Două trenuri CFR S.A, încărcate cu motorină şi îngrăşăminte, la un pas să se ciocnească. Un mecanic ar fi fost băut. ASFR, informată la 12 ore distanţă, deşi legea spune "de îndată"”, detalii găsiți aici: https://www.dcnews.ro/doua-trenuri-cfr-s-a-incarcate-cu-motorina-si-ingrasaminte-la-un-pas-sa-se-ciocneasca-joi-8-iunie-unul-dintre-mecanici-era-baut-asfr-informata-la-12-ore-distanta-desi-legea-spune-de-indata_919251.html

18. În august 2023, un utilaj feroviar a deraiat la Roșiorii de Vede (Teleorman), unul dintre muncitori, aflat în stop cardio-respirator, a decedat. Vedeți detalii aici: https://www.dcnews.ro/deraiere-la-rosiorii-de-vede-o-persoana-este-in-stare-inconstienta-in-stop-cardio-respirator_924794.html

19. În august 2023, unui tren i-a căzut ușa. „Uşa vagonului din compunerea trenului a căzut de una singură pe liniile căii ferate, fără a fi smulsă de vreun utilaj feroviar, aşa cum a afirmat anterior operatorul naţional, CFR Călători. Reprezentanţii CFR SA afirmă că au dovezi video de la camerele de luat vederi din staţie care surprind momentul exact în care uşa vagonului se desprinde şi cade pe linii, în timp ce trenul intră în staţia Bărăbanţ. Aceasta contrazice afirmaţia operatorului naţional că uşa ar fi fost smulsă de un utilaj feroviar care lucra la infrastructura feroviară pe linia alăturată.

În raportul de eveniment, mecanicul trenului a menţionat că, în momentul trecerii prin staţia Bărăbanţ, erau lucrători şi utilaje care nu se aflau în gabaritul de trecere, ci pe liniile încrucişate. Aceasta contrazice acuzaţiile operatorului CFR Călători că un utilaj feroviar ar fi intrat în gabaritul de trecere şi ar fi smuls uşa vagonului”. Detalii, aici: https://www.dcnews.ro/dupa-ce-un-tren-a-luat-foc-ieri-altuia-i-a-cazut-din-senin-usa-azi_925785.html

20. În august 2023, DC News scria despre o tânără care ne-a povestit ce a pățit când a vrut să meargă cu trenul.

Tânăra și-a cumpărat, online, un bilet de tren pe o cursă Pitești - București. Pe site-ul infofer.ro, nu apărea nicio întârziere. Scria că trenul va ajunge la timp. În momentul când a ajuns la gară, tânăra ne-a povestit că a văzut pe tabela de la gară că trenul avea o întârziere de... 180 de minute! Acest lucru nu era anunțat pe site-ul infofer.ro. Acolo scria că trenul ajunge la timp. Vedeți detalii aici: https://www.dcnews.ro/in-romania-tara-it-istilor-cfr-o-comite-faza-zilei-cu-o-tanara-care-voia-sa-ajunga-la-bucuresti-cu-un-anumit-tren_926418.html

21. În august 2023, a fost alertă în Caracal. Un tren cu 38 de vagoane și cu scurgeri de gaze a fost oprit în gară. Vedeți detalii aici: https://www.dcnews.ro/alerta-in-caracal-tren-cu-38-de-vagoane-si-cu-scurgeri-de-gaze-oprit-in-gara-s-a-dispus-evacuarea-calatorilor-din-alte-trenuri_927896.html

22. Pe 1 septembrie 2023, un incendiu a izbucnit la trenul Regio 3331 Arad - Oradea, la intrarea în staţia Oradea Vest, toţi cei 20 de călători şi personalul feroviar au fost evacuaţi. Vedeți detalii aici: https://www.dcnews.ro/incendiu-la-trenul-regio-arad-oradea-calatorii-au-fost-evacuati_928570.html

23. Tot în septembrie 2023, scriam că o șină de cale ferată s-a rupt în județul Brașov. Circulaţia feroviară a fost oprită temporar pe relaţia Apaţa - Augustin după ce o şină de cale ferată s-a rupt, informează Compania Naţională de Căi Ferate - CFR SA. Vedeți detalii aici: https://www.dcnews.ro/nou-incident-feroviar-un-tren-a-fost-oprit-dupa-ce-o-sina-de-cale-ferata-s-a-rupt_929747.html

24. Tot în septembrie 2023, mai multe trenuri ale CFR Călători cu circulaţie spre şi dinspre Bucureşti Nord înregistrau întârzieri din cauza defectării unui tren privat de marfă şi a unui deranjament privind alimentarea cu energie electrică a firului de contact în complexul feroviar Bucureşti. Vedeți aici detalii: https://www.dcnews.ro/mai-multe-trenuri-cfr-calatori-cu-circulatie-spre-si-dinspre-bucuresti-nord-inregistreaza-intarzieri-vineri-seara_932329.html

25. La finalul anului 2023, un tren încărcat cu motorină a deraiat în județul Arad, chiar la sud de orașul omonim, în localitatea Aradu Nou. Două vagoane ale garniturii s-au răsturnat în urma incidentului. Vedeți detalii aici: https://www.dcnews.ro/un-tren-incarcat-cu-motorina-a-deraiat-si-s-a-rasturnat-la-arad-precizarile-cfr-video_938031.html

26. În noiembrie 2023, trenul IR 1731 Galaţi-Braşov, cu aproximativ 130 de călători, a fost blocat pe raza judeţului Brăila, fără căldură, din cauza ruperii firului de tensiune şi a pantografului, informează ISU Brăila - https://www.dcnews.ro/un-tren-cu-130-de-calatori-blocat-pe-camp-fara-caldura_939498.html

27. La finalul anului 2023, locomotiva trenului care circula între Roșiori Nord și București Basarab a deraiat, iar traficul feroviar a fost întrerupt între Zavestreni și Vadu Lat. Vedeți aici detalii - https://www.dcnews.ro/locomotiva-trenului-rosiori-nord-bucuresti-basarab-a-deraiat-mai-multe-trenuri-sunt-oprite-in-garile-adiacente_942717.html

28. În ianuarie 2024, trenul IR 1830, care circula de la Galați la Cluj-Napoca, a luat foc în pe raza localității Cociu, la aproximativ 85 de kilometri de Cluj-Napoca. Vedeți detalii aici - https://www.dcnews.ro/un-tren-cfr-care-face-legatura-intre-galati-si-cluj-napoca-a-luat-foc-in-mers_946311.html

29. Pe 14 februarie 2024, DC News scria: „Circulația feroviară este închisă la această oră pe secția CF Craiova - Calafat, din cauza defectării unui tren Regio între stațiile Băilești - Portărești, anunță Compania Națională Căi Ferate CFR, într-un comunicat de presă” - https://www.dcnews.ro/trenul-regio-9134-defect-blocheaza-traficul-feroviar-intre-craiova-si-calafat_948894.html

30. Pe 15 martie, trenul 7038 care circula între stațiile București Nord - Urziceni s-a blocat între stațiile Pajura și Mogoșoaia. Până la momentul în care a sosit un automotor de ajutor care să retragă garnitura defectă, trenurile R 7915 (București Nord – Aeroport) și R 10108 (Aeroport – București Nord) au staționat temporar în Pajura, respectiv Mogoșoaia. Detalii, aici: https://www.dcnews.ro/trenul-care-circula-spre-aeroportul-henri-coanda-a-fost-oprit-calatorii-au-riscat-sa-isi-piarda-zborurile_952648.html

31. În aprilie 2024, trenul RE 13211, care circula pe ruta Piteşti - Bucureşti Nord, a ajuns în Gara de Nord cu o întârziere totală de 310 minute. Acest fapt s-a uluitor s-a întâmplat din cauza defectării locomotivei. - https://www.dcnews.ro/mai-rau-ca-in-evul-mediu-un-tren-care-circula-pe-ruta-pitesti-bucuresti-nord-a-ajuns-cu-o-intarziere-de-310-minute_957317.html

32. Pe 7 iunie, un cititor DC News ne scria că nici n-a pornit bine din Constanța, că locomotiva s-a defectat.

Cititorul nostru ne-a transmis că în trenul IR1586, pe ruta Constanța-București Nord, s-a stricat locomotiva, după 5 minute de la pornire. Nici ora la care s-a defectat nu e prea încurajatoare - 14:30, când razele solare sunt cele mai puternice.

Călătorii au stat pe loc 45 de minute, timp în care n-au avut aer condiționat. Afară erau 35 de grade, însă în locomotivă cititorul resimțea peste 45 de grade. După ce s-a schimbat locomotiva, a mers aerul condiționat pentru ceva vreme, însă nu mai face față. "Simți că mori în tren", ne-a transmis cititorul. "În jurul nostru era tăcere. Toți controlorii tăceau, parcă i-a înghițit pământul".

Când în sfârșit și-a făcut apariția în fața oamenilor enervați la culme, controlorul le-a dat replica: "Nici noi nu ne-am așteptat la așa ceva", de parcă ar fi fost o surpriză pentru CFR că există întârzieri. Vedeți detalii aici - https://www.dcnews.ro/cititor-dc-news-rusine-cfr-cfr-ne-cerem-scuze-nu-ne-asteptam-la-asa-ceva_961770.html

33. Tot în iunie 2024, două vagoane ale trenului IR 1596 au deraiat de pe calea ferată. Cei 200 de pasageri au fost preluați de un alt tren, o persoană a ajuns la UPU Alexandria. Detalii, aici - https://www.dcnews.ro/vagoanele-unui-tren-care-circula-pe-ruta-craiova-bucuresti-deraiate-a-fost-activat-planul-rosu-de-interventie_962317.html

34. Tot în luna iunie, o locomotivă a luat foc în Gara Ciocănești. Aproape 200 de călători s-au autoevacuat - https://www.dcnews.ro/o-locomotiva-a-luat-foc-in-gara-ciocanesti-aproape-200-de-calatori-s-au-autoevacuat_962339.html

35. Pe 19 iunie, scriam că „Linia de tren București - Ploiești este blocată din cauza caniculei, mai multe trenuri fiind afectate de starea șinei de cale ferată, inclusiv un tren internațional care circulă pe ruta București Nord - Budapesta” - https://www.dcnews.ro/trenuri-blocate-in-camp-din-cauza-caniculei-minute-de-intarziere-si-pasageri-revoltati_963266.html

36. În iulie, scriam: „Călători blocați în trenurile CFR, fără nicio explicație. Profesor: Nu avem nici apă, nu avem nici aer...” - https://www.dcnews.ro/calatori-blocati-in-trenurile-cfr-fara-nicio-explicatie-profesor-nu-avem-nici-apa-nu-avem-nici-aer_964576.html

37. În urmă cu câteva zile, au fost întârzieri de până la 90 de minute pentru călătorii care veneau sau mereau spre Otopeni. Un macaz s-a defectat între Mogoșoaia și Balotești, a declarat Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA - https://www.dcnews.ro/intarzieri-ale-trenurilor-de-pana-la-90-de-minute-pe-ruta-bucuresti-nord-aeroport-henri-coanda_965176.html#google_vignette

38. Pe 19 iulie, opt persoane au ajuns la spital, vineri seara, în urma coliziunii produse între două garnituri de tren la Gara Basarab, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov - https://www.dcnews.ro/planul-rosu-de-interventie-a-fost-activat-in-gara-de-nord-o-locomotiva-s-a-ciocnit-de-vagoanele-de-pasageri-exista-mai-multi-raniti_966326.html

