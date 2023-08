În România, „țara IT-iștilor”, CFR o comite! Faza zilei cu o tânără care voia să ajungă la București cu un anumit tren

Tânăra și-a cumpărat, online, un bilet de tren pe o cursă Pitești - București. Pe site-ul infofer.ro, nu apărea nicio întârziere. Scria că trenul va ajunge la timp. În momentul când a ajuns la gară, tânăra ne-a povestit că a văzut pe tabela de la gară că trenul avea o întârziere de... 180 de minute! Acest lucru nu era anunțat pe site-ul infofer.ro. Acolo scria că trenul ajunge la timp.

Apoi, tânăra a mai stat o oră în gară în așteptarea altui tren care avea aceeași rută. „Dacă îți cumperi bilet la tren pe o anumită rută, iar trenul are întârziere, poți să iei alt tren dacă al tău are întârziere. Te lasă controlorul. Pe site-ul infofer.ro, nici măcar acum nu scrie că are întârziere. Eu deja am ajuns la București cu al doilea tren, iar la trenul la care inițial luasem bilet... nici acum nu este afișat nimic. Vezi întârzierea doar când ajungi în gară, pe tabelă. Nu înțeleg de ce scrie că totul se întâmplă în timp real. Trenul a avut întârziere trei ore, dar nu era nicăieri anunțat așa ceva, pe site-ul oficial. Pe infofer.ro scrie că ajunge la timp în gară”, ne-a povestit tânăra.

În România, „țara IT-iștilor”, CFR nu a reușit să facă un site care să informeze, la timp, călătorii de întârzierile la tren, deși are această secțiune pe site-ul mersultrenurilor.infofer.ro. În „țara IT-iștilor”, în epoca digitalizării, pentru a afla informații despre mersul trenurilor trebuie să mergi tot la gară, chiar dacă biletele le poți cumpăra online.

