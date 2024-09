Soluția alimentară pentru combaterea asteniei de toamnă. Mihaela Bilic: Trebuie să încercați, e unică

Nutriționistul Mihaela Bilic vine cu soluții importante pentru combaterea asteniei de toamnă, care eset considerată o tulburare sezonieră, cu impact asupra unui număr mare de persoane.

”Astenia de toamnă se combate cu brânză…topită sau prăjită.

Ploaia și întunericul pot fi neutralizate cu ceva bun de mâncare. Iar brânza este ingredientul campion ca efect antidepresiv. Și nu brânza oricum, ci încălzită! Vă fac cunoștință astăzi cu 2 tipuri de brânză… altfel.

Un sortiment de brânză neatrăgătoare ca aspect, însă surprinzătoare ca gust și consistență este halloumi sau brânza cipriotă. Uscată și sărată, imposibil de consumat ca atare, halloumi se transformă spectaculos atunci când este pusă pe grătar sau în cratiță la prăjit: se rumenește frumos, se înmoaie și devine catifelată, fină, un pic elastică și savuroasă la gust. Dacă n-ați mâncat niciodată halloumi, trebuie să încercați, e unică!

Deși ciprioții au pretenția că le aparține, halloumi este întâlnită în toate țările din jurul Mediteranei, din Liban până în Turcia. În varianta originală e făcută dintr-un amestec de lapte de capră și oaie, are un punct de topire foarte înalt, motiv pentru care se pretează perfect la încălzire și gătire. De consumat cât e caldă, odată ce s-a răcit se transformă într-un cauciuc!

La mare căutare în Franța și Elveția este un fel de mâncare numit fondue. Toate tipurile și resturile de brânză pe care le aveți prin frigider se pun la topit cu un pic de vin alb. Amestecul se face într-o cratiță groasă de fontă pe care o așezăm apoi în mijlocul mesei cu o sursă de căldură sub ea, cât să o țină caldă. Exista vase speciale de fondue in magazinele de electrocasnice, asa cum exista amestecuri de brânza pentru fondue in toate supermarketurile”, a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

Ce alte alimente sunt bune pentru ridicarea moralului

”Dar mai important decât aparatul este conceptul, ideea în sine: faptul că stai în jurul mesei cu prietenii este amuzant si relaxant. În amestecul de brânză topită fiecare își înmoaie crutoane de pâine, bucățele de legume sau cartofi fierți. Adio risipa alimentară, adio gătit, adio lăcomie - nu poți mânca prea repede și prea mult, brânza este fierbinte și pentru fiecare îmbucătură trebuie așteptat.

Iar dacă moralul nu s-a ridicat, merită știut că există fondue cu ciocolată, în care se înmoaie bucățele de fructe proaspete. De la căpșuni la banane și ananas, orice fruct merge cu ciocolată topită. Cu asta sigur vă revine buna dispoziție”; a concluzionat nutriționistul.

