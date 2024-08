Soarta coaliției și posibila candidatură a lui Hellvig la prezidențiale, după declarațiile lui Crin Antonescu. Chirieac: Interesele politice se despart la alegeri

Imaginile impresionante de la Ziua Marinei, dar și de la Mânăstirea Văratec, cu liderii partidelor de coaliție au creat foarte multe ipoteze în societatea românească. Sunt ridicate semne de întrebare, prin simplul fapt că nu-i vedem pe Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis împreună. Premierul a ales sa mearga departe la Mânăstire, în timp ce Nicoale Ciucă a fost lângă actualul președinte în Constanța.

Peisajul politic românesc devine din ce în ce mai tensionat, coaliția dă tot mai multe semne de disfuncții interne, ascunse sau puse în ochii electoratului, iar cursa pentru fotoliul de la Cotroceni devine mai acerbă. Analistul Bogdan Chirieac a făcut o analiză a imaginilor zilei, într-o intervenție la România TV, unde a abordat teme precum prestația lui Iohannis la Constanța, ruptura vizibilă dintre Ciolacu și Ciucă, soarta coaliției și miza din occident, cât și ultimele declarații ale lui Crin Antonescu despre o posibilă candidatură a lui Eduard Hellvig din partea PNL.

"Klaus Iohannis s-a despărțit de poporul care l-a ales două mandate. Nu poate să spună nimic de Ziua Marinei"

"Cum cei doi lideri din coaliție s-au despărțit, așa a făcut și Klaus Iohannis, pentru că s-a despărțit de poporul care l-a ales două mandate. Deci, pe de o parte să ne bucurăm și noi de Ziua Marinei, de celebrarea de la Constanța și de Sfânta Maria. Asta e una. Totuși, în realitate, conform pragmatismului zilelor noastre, Klaus Iohannis nu poate să spună nimic la Ziua Marinei. Așadar, România era la flotă în top 5 sau, în orice caz, în top 10 mondial la tonajul navelor, iar acum nu știu unde suntem.

Marina Militară este, ce să spunem, o rușine. După 10 ani de mandat, un președinte cu rezultate importante putea să ne spună, de Ziua Marinei, că "am creat condițiile economice necesare ca România să revină în top 10 tonaj mondial, să fie Cărăușul Mărilor, ca să-i spunem așa, iar Marina Militară uite cu ce se poate lăuda." În realitate nu e nimic din toate acestea. Domnul Iohannis ne spune că da, e război în Marea Neagră. Mulțumim. Am văzut și noi la știri și nu numai la știri. Am văzut dronele rusești care au picat în Delta Dunării și continue să pice aproape zilnic".

"Nu știm dacă va fi domnul Ciucă, cum credeam cu toții, sau dacă va fi domnul Hellvig"

"Suntem în campanie electorală. Alegerile esențiale încep în mai puțin de 100 de zile. Încă nu avem în mod oficial candidații celor două mari partide, PSD și PNL. Congresul PSD este sâmbăta viitoare pe 24. Al PNL-ului nu știu când este sau dacă o să mai fie. Nu știm dacă va fi domnul Ciucă, cum credeam cu toții, sau dacă va fi domnul Hellvig, cum ne-a spus Crin Antonescu ieri. Nu îmi este clar deloc. Cred că nici dânșilor nu le este clar.

Așadar, în acest moment, interesele politice se despart la alegeri. Dacă mă întrebați despre coaliție, în mod normal nu trebuie să se rupă. Dacă se rupe coaliția, atunci Occidentul se va uita, pe bună dreptate, cu atenție la cât de găunos este statul român și o să vadă că diferența dintre veniturile și cheltuielile statului este 15 puncte din PIB. Adică 50 de miliarde de euro pe an. Un pic mai mult decât producem. Până acum au spus: "Hai că vă ajutăm. Hai lăsați. Hai că vă dăm 7 ani până reușiți".

Dacă se rupe coaliția și facem probleme politice acum, când suntem la ușa războiului din Ucraina, s-ar putea să procedeze ca la carte. Noi, în momentul acesta, suntem privilegiați. Îl avem în prim plan pe Nicolae Ciucă, candidatul PNL, iar opinia mea este că nu ar mai trebui să fie schimbat, fiindcă un alt candidat nu are suficient timp să-și facă notorietate și să câștige încrederea electoratului. Într-un final, PNL este cel care hotărăște. E treaba dânșilor ce prezintă electoratului din România.

Nicolae Ciucă e un om absolut în regulă. E adevărat și Eduard Hellvig este la fel. Ideea e că Nicolae Ciucă are și experiența administrativă, că a fost premier. E utilă această experiență. Acum, să știți că apariția lângă Iohannis nu îi este favorabilă lui Nicolae Ciucă. Spuneam asta și când a fost la Washington, cu toată dragostea. Când te afișezi cu cineva care mai are 8% încredere, lucrul acesta nu îți ridică ție acul în sondaje. Trebuie să ținem seama și de acest lucru.

Ce am văzut eu la ziua Marinei... Văd, prin intermediul dumneavoastră, milioane de români. Adică în Constanța nu stăteau 4 corvete, 3 fregate, un distrugător și Flota Marină nou-nouță. Sunt tot gărzile de acum 40-50 de ani. Sincer, este o minune că încă mai plutesc"

Acest articol reprezintă o opinie.