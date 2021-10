„România va primi în următoarele zile tranșele aferente, tocmai pentru că s-a găsit un mecanism la nivel european”, a informat secretarul de stat Andrei Baciu în cadrul dezbaterii online cu tema: Anticorpii monoclonali-soluție în criza COVID-19.

Autorizație de nevoi speciale pentru România

„În cazul României avem două variante. Puteam să așteptăm decizia Agenției europene a medicamentului și ulterior în baza contractelor pe care Comisia Europeană le are să intrăm în contract și să le achiziționăm dozele alocate României sau, tocmai pentru că situația României este una critică, am căutat să găsim o soluție, aceasta a fost identificată, anume acordarea de autorizație de nevoi speciale pentru anticorpii care sunt deja contractați de către Comisia Europeană, deci pentru partea de 10.000 de doze de anticorpi pentru care ar primi din partea Agenției Europene a Medicamentului (AEM) prima evaluare pe 11 noiembrie, noi am emis la nivelul AEM o autorizație de nevoi speciale, astfel încât să urgentăm pe cât de mult posibil această procedură de achiziție, lucru care s-a și întâmplat și aș putea să vă zic că primele doze vor sosi în România (10 miligrame a câte 10.000 de doze de anticorpi monoclonali) în jurul datei de 1 noiembrie. Cel puțin câteva săptămâni mai devreme decât dacă am fi stat în mecanismul clasic la nivel european”, a spus Andrei Baciu.

România primește donații

„Sigur că sunt și alte state care au făcut la fel cum am făcut și noi și din aceste tranșe, doze și mecanisme pe care le-au desfășurat alte state, vedem că primim și donații, aici cunoaștem deja donația inițială care a fost și distribuită de către 134 de spitale și vorbim aici de 5.206 de flacoane dintr-o primă donație. Vestea bună este că vom mai primi și din partea altor două state, din partea Germaniei și din partea Serbiei vom mai primi anticorpi monoclonali, tocmai pentru că la ei există în acest moment un surplus pe care îl pot aloca către alte state membre care au nevoie, cum este cazul României. La fel, noi vom continua cu toate demersurile pe care le putem face din cota României care îi revine din demersurile pe care le avem la nivel european”, a mai adăugat secretarul de stat din Ministerul Sănătății.

