Simona Halep: Vreau să merg la Olimpiadă! Sper să reuşesc să iau o medalie!

'Vreau să merg sută la sută la Olimpiadă şi vreau să fac treabă bună. Da, se vorbeşte din ce în ce mai mult despre Olimpiadă. Îmi doresc tare mult medalia, sper să reuşesc să iau una, oricare ar fi ea, şi să ne bucurăm de momentul de acolo. Sper să nu fie greu, aşa cum a fost în Australia, pentru că a fost un pic greu', a afirmat jucătoarea de tenis la Institutul 'Cantacuzino', după ce a făcut prima doză de vaccin anti-COVID.

Întrebată dacă locul din clasamentul mondial contează pentru ea, Simona Halep a răspuns: 'Mai puţin contează, abia a început anul. Am multe turnee în faţă şi sper să joc bine la fiecare turneu pe care îl joc, aşa cum am făcut şi în Australia'. Ea a mai spus că are în plan să joace şi la turneul din Dubai, însă va decide acest lucru săptămâna viitoare. 'Normal, da. În plan este să joc în Dubai. Sunt în recuperare acum şi voi vedea săptămâna viitoare ce hotărăsc', a mai spus Halep.