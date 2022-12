Selecționerul Portugaliei către jurnaliști: ''Lăsaţi-l pe Cristiano Ronaldo în pace''

Cristiano Ronaldo a fost supărat când nu a fost titular în meciul Portugaliei cu Elveţia (6-1), dar discuţia despre statul său de rezervă a fost complet normală şi este timpul ca lumea să înceteze să se concentreze pe această problemă, a declarat vineri Fernando Santos.



Federaţia portugheză de fotbal a asigurat joi că Ronaldo, căpitanul naţionalei, nu a ameninţat că va părăsi echipa.



Portugalia va întâlni sâmbătă în sferturi de finală surprinzătoarea echipă a Marocului, iar Santos, vizibil frustrat, s-a străduit să explice ce s-a întâmplat în culise pentru a rezolva problema.



"El (Ronaldo) nu mi-a spus niciodată că vrea să părăsească echipa noastră naţională. Este timpul să nu mai vorbim despre asta... Este timpul să-l lăsăm pe Ronaldo în pace şi să recunoaştem ce a făcut pentru fotbalul portughez", a spus Santos.



"Da, am avut o conversaţie... Trebuia să se întâmple (...). Nu fac asta cu toţi jucătorii mei, dar el este căpitanul echipei noastre. Ştiţi ce reprezintă pentru fotbalul portughez, pentru poporul portughez şi pentru echipa naţională. L-am invitat în biroul meu (în ziua meciului) şi i-am spus: 'Ascultă, nu vei fi titular. În ceea ce priveşte strategia, e mai bine dacă nu eşti pe teren.' Ne aşteptam ca meciul să fie dificil şi l-aş păstra pentru repriza a doua", a declarat Santos.



Ronaldo, cel mai bun marcator din istoria naţionalei Portugaliei, a intrat în repriza a doua şi, deşi nu a marcat, Santos a spus că a fost profesionist pe toată durata meciului, încălzindu-se cu coechipierii săi şi sărbătorind fiecare gol.



"Cristiano evident că nu a fost foarte mulţumit de asta (să fie rezervă - n. r.) pentru că a fost întotdeauna titular... şi m-a întrebat dacă este o idee bună. Dar am avut o conversaţie normală în care mi-am explicat punctele de vedere şi, desigur, el a acceptat. Am avut o conversaţie sinceră şi normală", a adăugat Santos.

BBC: „Ronaldo a fost redus la rolul superstarului pe care nimeni nu-l dorește”. Publicația britanică îi face o critică dură jucătorului care se aproprie de o retragere rușinoasă

Cristiano Ronaldo a fost redus la rolul superstarului pe care nimeni nu-l dorește după ce Portugalia a urmat modelul celor de la Manchester United, hotărând că ar putea fi mai bine fără el.

Și mai bine fără el au fost cu siguranță, deoarece Portugalia a răsplătit curajul antrenorului Fernando Santos de a renunța la „icoana” sportivă a țării sale cu o performanță completă în atac și o victorie cu 6-1 în fața Elveției, scrie BBC.

Santos nu a fost validat doar pentru decizia sa de a-l înghesui pe Ronaldo după ce i-a criticat public gesturile când a fost înlocuit în ultimul meci din grupă împotriva Coreei de Sud, ci a câștigat jackpot-ul, în timp ce tânărul înlocuitor al numărului 7, Goncalo Ramos, a arătat precum un star în devenire, realizând un hat-trick superb. .

A fost o perioadă plină de vânătăi pentru mândria și ego-ul lui Ronaldo, în vârstă de 37 de ani, după ce cariera lui la Manchester United s-a încheiat în urma criticilor publice la adresa clubului, iar acum Portugalia a făcut ceea ce era înainte de neconceput.

Acesta a fost cu siguranță cel mai curajos apel de selecție al acestei Cupe Mondiale și cel mai mare pe care l-a avut Santos timp de opt ani la conducerea Portugaliei.

Santos, pe lângă faptul că avea o victorie la Euro 2016 pe CV, va fi știut în istorie ca cel care a realizat această schimbare seismică. Dacă Portugalia ar fi pierdut, s-ar fi știut cine ar fi fost arătat cu degetul... și nu ar fi fost Cristiano Ronaldo.

În schimb, Santos a privit cu expresia sa severă, obișnuită, cum Portugalia arăta o parte mai vibrantă, mai fluidă și mai amenințătoare, fără ca toată atenția lor să fie antrenată pe prezența adesea copleșitoare a lui Ronaldo.

Portugalia s-a deplasat lin prin mijlocul terenului, cu Bernardo Silva și Bruno Fernandes la comandă, iar atacantul Ramos, în vârstă de 21 de ani al lui Benfica, a purtat cu ușurință orice povară pe care ar fi putut-o simți ca înlocuitorul lui Ronaldo.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News