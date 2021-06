Ședință PNL cu scandal. Orban, acuzat că vrea să impună noua şefă a CNA fără vot în partid - SURSE

Ludovic Orban ar fost criticat dur în şedinţa conducerii PNL pentru că ar vrea să impună noua şefă a CNA, fără să fie dat un vot în partid, potrivit unor surse participante la şedinţă, citate de Adevărul.ro.

Florin Roman, vicepreşedinte al PNL, l-ar fi întrebat în faţă pe Ludovic Orban cine a luat decizia să o susţină pe Cristina Pocora la şefia CNA. „Eu”, i-a răspuns tranşant Orban. Roman i-a cerut să fie dat un vot de către conducerea PNL. Şeful liberalilor a închis subiectul sec: „Bine, am luat act”.

Orban spune că este atacat de către colegii din partid





Ludovic Orban a fost dur criticat și de către Raluca Turcan, ministrul Muncii. Aceasta i-ar fi reproșat atacurile la adresa colegilor și subminarea calității lor de miniștri. Potrivit stenogramelor din ședința PNL, făcute publice de Realitatea.net, Turcan i-ar fi spus lui Ludovic Orban: "Atacând colegii din partid, subminați calitatea lor de miniștri. Nu puteți spune ceva și restul să înghită". Ludovic Orban s-ar fi apărat: "Nu am atacat pe nimeni, nu am folosit niciodată cuvântul de trădător. Am susţinut toate deciziile guvernamentale. Dacă vi se pare atac să vorbesc despre suflul nou cu colegi vechi".

Ulterior Orban ar fi spus că el este "atacat sistematic de către colegii de la masă". Dan Vîlceanu, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Florin Cîţu, i-a cerut lui Orban să spună tuturor de către cine mai exact a fost atacat, dar Orban a spus: "Să trecem mai departe!". "Dacă asta e atitudinea în PNL, să vezi ce va urma. Ne amenințați?", a reacționat Vîlceanu. Tot Vîlceanu i-ar fi cerut lui Orban să spună cum vor fi sancţionaţi liberalii care îşi atacă colegii: „Vă rog să îmi spuneţi care este sancţiunea pentru domnul Antonel Tănase, care şi-a făcut colegii lichele şi trădători”. Ludovic Orban l-ar fi ignorat în acel moment.

Tănase: Oportunişti, lichele şi şmecheri





Scandalul vine după ce între cele două tabere, Cîțu-Orban, au existat mai multe săgeți în ultima vreme. Apropiaţi de-ai lui Ludovic Orban, Antonel Tănase, de exemplu, i-ar fi numit pe cei din tabăra opusă "lichele", potrivit Antena 3. La începutul lunii, liberalul l-a atacat pe Florin Cîțu, despre care spune că a adunat "lichele" şi "şmecheri".

"Cât despre iniţiatorul "proiectului politic nou" ei bine, eu, dacă aş fi în locul lui, m-aş delimita pe cât posibil de oameni care acum 1 lună voiau să-i care plasele lui Ludovic Orban pentru puţină atenţie. Când eşti cu adevărat nou şi vrei să faci cum nu au făcut alţii, să te îndepărtezi de practicile vechi, să începi de la 0, atunci nu aduna lângă tine în poza de grup oportunişti, lichele şi şmecheri.", a spus Antonel Tănase.

