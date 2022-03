Scandalul de la Teatrul Național. Marius Manole, revoltă la adresa colegilor săi: Nu-mi cereți să fiu la fel de ipocrit ca voi!

Actorul Marius Manole a venit cu un nou mesaj legat de scandalul de la Teatrul Naţional Bucureşti. Reamintim că totul a început după ce 500 de spectatori ai TNB au găsit, la Sala Studio, câte „un exemplar dintr-o publicaţie naţionalistă” care făcea propagandă rusă.

"Bun, tocmai am încheiat o discuție în direct la Realitatea tv unde am spus că da, invitația adresată lui Dan Puric de a ține o conferință pe scenă Teatrului Național a fost o greșeală. Pentru mine acest om nu există, ba nu, există și face mult rău. Altă întrebare am. Cu o săptămâna înainte de conferință domnului Dan Puric, a avut loc o ședința cu toți angajații TNB-ului la care a fost invitat ministrul Culturii. Am fost prezenți în sala toți , mai puțin Mihai Călin. Întreb. De ce nimeni, dar absolut nimeeeni nu a ridicat această problemă. Erau acolo și directorii teatrului. Nici nu s-a pomenit de acest subiect. Știți ce s-a discutat 2 ore..? despre salarii, grade, condiții de muncă, turnee în străinătate. Puteam opri asta? Da. A făcut-o vreun actor din cei care scriu pe Facebook? Nu.

Marius Manole: Dragi colegi, erați acolo, aveați microfonul la un metru de voi. De ce n-ați făcut-o?

Și acum dragi colegi, István Téglás, Ada Galeș (care mi-e prietenă) și alți colegi revoltați din teatru, erați acolo. Aveați microfonul la un metru de voi. De ce n-ați făcut-o? Pentru că v-a fost frică, pentru că e mai ușor pe Facebook, e mai greu să stai în față omului și să fii revoltat. Pentru că v-ați învățat în toți anii ăștia să vorbească altcineva pentru voi. Și voi să fiți revoltați pe la cabine și pe Facebook. În războiul cu Caramitru, unul, dar unul nu a intrat la el în birou sau măcar în ședințe, să-i atragă atenția pentru nedreptățile pe care le făcea. Să va aduc aminte ce cuminței erați și ne sprijineați din priviri, cu ochii aia galeși de oi pierdute.

"Dacă voiam o carieră bună îl pupăm în fund pe el"

Nu, mergeau Manole, Călin, Dumbravă, Marinescu. Câți dintre voi au fost să-l susțină pe Mihai Călin în procesul cu Caramitru. N-am văzut pe nimeni din breaslă , nici din critici, nici din colegii din alte teatre în față tribunalului în acea dimineață, în acea zi care a durat o veșnicie. Iar cei din breaslă știu că puterea lui Caramitru era mult mai mare decât a directorului interimar. Dacă voiam o carieră bună îl pupăm în fund pe el.

De câte ori ați ieșit în presă să cereți demisia lui Caramitru? Mă acuzați că țin partea lui Mircea Rusu? Cam ce aș avea de câștigat după mintea voastră. Nu o țin și puțin mă interesează dacă rămâne la direcțiunea teatrului sau nu, dar nu pot să nu văd că teatrul asta funcționează în sfârșit ca un teatru, nu-mi cereți să fiu la fel de ipocrit că voi. Sper să aveți curajul să va uitați în ochii mei când ne vom întâlni pe holuri și în scenă. Atât. Noapte bună.", a scris Marius Manole pe pagina sa de Facebook.

