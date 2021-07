Scandal în PNL Sector 4. Pavel Popescu, acuzat că îşi dă afară adversarii, sub pretextul că scapă de "oamenii lui Orban"

Surse din partid afirmă, conform Ziua News, că Pavel Popescu a trecut la excluderi din PNL Sector 4 pentru a creşte susţinerea pentru tabăra Florin Cîţu. Recent, o membră a PNL Sector 4 l-a acuzat pe acesta chiar şi de şantaj, conform sursei citate, aceasta afirmând că a fost ameninţată că "va avea probleme la job".

Astfel, menţionează sursele din partid, "la adăpostul aşa zisului scandal între taberele Orban şi Cîţu, Popescu vrea să scape de adversarii săi pentru a-şi întări poziţia internă. În realitate, omul e un trădător care acum muşcă mâna care l-a hrănit".

Membră PNL S4, acuze de şantaj

"În accepțiunea președintelui PNL Sector 4, Pavel Popescu, am ales tabăra greșită sau pierzătoare. Presiunile în cadrul organizației sunt cauzate de faptul că președintele susține alt candidat, în persoana lui Florin Cîțu, iar restul oamenilor din conducerea filialei Sector 4 îl susțin pe actualul președinte PNL, Ludovic Orban. Am fost invitată în biroul lui Pavel Popescu, să discutăm. Mi-a adus în vedere faptul că trebuie să îmi asum o poziție, iar consecințele vor fi pe măsura alegerii mele. Lucrez într-o companie de stat. Acest loc de muncă l-am obținut pe merit. Am fost anunțată, de către președintele Pavel Popescu: 'Lucrurile se vor schimba în cadrul companiei și vei avea nevoie de mine. Dacă vei vota împotriva mea, nu vei avea niciun viitor politic sau mai bine stai acasă.' Acestea sunt doar câteva dintre replicile pe care mi le-a adresat. Nu am de ce să mint, mi-am făcut curaj să expun public ceea ce trăiesc din 30 mai până-n prezent. M-am alăturat colegilor care și-au expus public povestea în cadrul căreia au împărtășit prin ceea ce trec.", a declarat Bianca Medruț, membru PNL Sector 4.

Congresul PNL va avea loc pe 25 septembrie, iar Ludovic Orban şi Florin Cîţu sunt momentan singurii candidaţi care şi-au anunţat dorinţa de a fi preşedintele PNL în următorii ani. De altfel, premierul Florin Cîţu este încrezător că va avea câştig de cauză şi a anunţat, în Parlament, că deja a tranşat lupta.