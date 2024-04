Scandal în familia Șoșoacă. Mircea Badea, întrebare-cheie: Asta mi se pare esențial. Mă interesează foarte mult

Scandalul din familia Șoșoacă ia amploare. Poliţiştii l-au căutat pe Silvestru Șoșoacă, soţul Dianei Şoşoacă pentru montarea unei brăţări de monitorizare electronică, după ce senatoarea a sesizat, marţi, Secţia 6 de Poliţie cu privire la faptul că soţul său ar fi agresat-o din punct de vedere emoţional, dar și fizic. Realizatorul TV Mircea Badea a venit cu o întrebare-cheie în acest caz.

"Nu am niciun fel de părere vizavi de doamna Șoșoacă pentru că nu mă interesează în niciun fel ceea ce face, ceea ce mă interesează este altceva. Îți face o persoană o plângere că ai agresat-o emoțional, orice ar însemna asta, nu mă pricep ce înseamnă, și îți pune brățară de monitorizare? Adică, bun, s-au prezentat niște dovezi? Pe mine mă interesează foarte mult ce fac oamenii legii, cum li se spune la televizor. În ce condiții îți pot pune brățară de monitorizare? Asta mi se pare foarte important", a declarat Mircea Badea la Antena 3 CNN.

VEZI ȘI: Diana Șoșoacă, ordin de protecţie împotriva soțului ei. "Îmi este frică pentru viaţa mea şi a copilului meu". Reacția lui Silvestru Șoșoacă

Mircea Badea: Mi se pare esențial când îți pune și cum îți pune poliția brățară de monitorizare

"Eu înțeleg așa: poliția urmează să-i pună brățară, conform comunicatului, unui cetățean, pentru că o cetățeancă a depus o plângere că o agresează emoțional și în trecut a agresat-o și fizic. Înțeleg că cei doi nu mai locuiesc împreună în acest moment, deci pe mine mă interesează foarte mult și asta mi se pare esențial, când îți pune și cum îți pune poliția brățară de monitorizare.

Îmi pune mie brățară că a completat o duduie o fișă? Asta nu e dovada agresiunii. Dacă nu mai stau împreună, cum se petrece și ce înseamnă agresiune emoțională? Mesaje pe whatsapp de amenințare.... Asta are legătură cu agresiunea de amenințare care este alt articol de Cod Penal. Și atunci dacă mă duc în America, să zicem, deci ne desparte un ocean, plus un continent, dar trimit mesaje, în America brățara la ce folosește?", a mai spus ulterior Mircea Badea.

Precizările DGPMB

"În urma celor sesizate a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, context în care a fost emis un ordin de protecţie provizoriu. De asemenea, victima şi-a exprimat acordul cu privire la montarea unei brăţări de monitorizare electronică în sarcina bărbatului", a informat Biroul de presă al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).



În cauză, a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, raportat la infracţiunile de ameninţare şi hărţuire, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, transmite Agerpres.



"Având în vedere faptul că bărbatul nu s-a prezentat la sediul secţiei pentru montarea sistemului de monitorizare, poliţiştii au demarat verificările, în vederea depistării acestuia", arată sursa citată.



Poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi cu privire la săvârşirea infracţiunii de încălcarea unei măsuri dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu, emis anterior.



Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie şi nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News