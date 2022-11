Scandal dopaj Simona Halep. Monica Iagăr: Trebuie acum să-si spele imaginea! Testele astea făcute așa, unul după altul, sunt dubioase

"Simona Halep nu e om care s-a dopat! Simona trebuie acum să-si spele imaginea, să dovedească că e nevinovată. Va fi greu, dar este esențial pentru ea! Chiar dacă va mai concura sau nu, ea trebuie să conteste pentru a demonstra adevărul! Simona, nu te lăsa! Testele astea făcute așa, unul după altul, sunt dubioase, clar!“, a declarat Monica Iagăr pentru Click!.

Cum ar putea scăpa Simona Halep de suspendare

Paul Ciucur și Dan Mihai, singurii români din Sports Resolutions, entitatea globală de arbitraj, mediere, tribunal și expertiză, afirmă că Simona Halep a fost acuzată oficial de dopaj, dar explică şi cum poate scăpa românca de suspendare.

“Faza de investigație a luat sfârșit! De acum înainte, Simona Halep are la dispoziție 20 de zile, fie să conteste actul de acuzare, fie să încheie, există și această posibilitate, un acord de recunoaștere care i-ar reduce de la 4 ani, cât este sancțiunea standard, la 3 ani”, a declarat Paul Ciucur, citat de Prosport.

"Ar fi două variante: reducerea sancțiunii sau minimizarea pagubelor, reducerea pe cât posibil în funcție de anumiți pași, după cum spuneam, o eventuală recunoaștere. Fie marșarea pe un sabotaj intenționat, dar asta presupune, desigur, o persoană care să fie dispusă, disponibilă și care să fi procedat, fără știrea ei, la această contaminare intenționată”, mai spune Ciucur.

Precendentul există: Cazul Sara Errani

“Posibil ca o anumită persoană din familie să folosească, în mod legitim, acel medicament și acest Roxadustat ar fi putut sa ajungă, direct sau indirect, în corpul Simonei. E mai ușor de demonstrat”, nu se ferește Dan Mhai să indice o pistă credibilă având ca argument: “Este cazul italiencei Sara Errani depistată pozitiv cu Letrozole, exemplu mai recent, sa spunem, în care asta clamat fosta finalistă de la Roland Garros: faptul că contaminarea s-a întamplat ca urmare a interacțiunii unor medicamente folosite de mama ei (n.r. Femara), diagnosticată cu cancer la sân, a scăpat Femara peste pastele tortellini pe care i le pregătea când jucătoarea și-a vizitat familia”, a adăugat Dan Mihai despre speța în urma căreia Errani a fost suspendată 10 luni de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Laussane, după ce agenția națională italiană (NADA) dictase 2 ani de suspendare.

“Contaminarea prin mâncare presupune o cantitate mică de substanțe. Aici, în cazul sportivei Simona Halep, vorbim de o substanță a cărei cantitate nu contează pentru a constitui o încălcare anti-doping, a regulilor anti-doping, însă acest gen de substanță este greu de detectat în urină. Din informațiile pe care le avem în momentul de față, acea probă a fost dată prin urină!", a concluzionat Ciucur.

Preşedintele WTA, mesaj despre cazul Simonei Halep: Nu aş pune niciodată la îndoială

Preşedintele Asociaţiei Jucătoarelor Profesioniste de Tenis (WTA), Steve Simon, a declarat că nu ar pune sub semnul întrebării integritatea Simonei Halep, testată pozitiv la un control antidoping.



"Sunt foarte încrezător că, pe măsură ce procesul se va desfăşura, adevărul va ieşi la iveală şi vom acţiona în consecinţă. Dar am multă simpatie pentru Simona, deoarece nu aş pune sub semnul întrebării integritatea sa", a spus Simon într-un interviu acordat agenţiei Associated Press. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News