România, la turneul final al BJK Cup. Horia Tecău: Avem jucătoare puternice. Putem avea visuri mărețe

Citește și: Jannik Sinner, primul italian care a primit trofeul rezervat liderului mondial ATP la final de an

România va participa, în premieră, la turneul final al Billie Jean King Cup, competiția pe echipe, eveniment care se va avea loc la Malaga (Spania), în perioada 13-20 noiembrie.

Căpitanul nejucător al ”tricolorelor”, Horia Tecău, a declarat, marți, într-o conferință de presă susținută în Spania, că visează la atingerea fazelor finale ale competiției, dar mereu pune accentul pe primul meci, acesta fiind împotriva Japoniei.



”Suntem fericiți că suntem aici și foarte motivați. Este un eveniment important, cu echipe puternice. Dacă ne uităm la echipa noastră, consider că avem jucătoare puternice atât la simplu, cât și la dublu, așa că putem avea visuri mărețe. Luăm meci cu meci, antrenament cu antrenament și încercăm să menținem energia și concentrarea pe ceea ce putem noi controla.

După un sezon lung, nu se poate spune că putem antrena multe lucruri acum. Însă facem ceea ce trebuie pentru a avea o stare fizică și psihică bună la meciuri. Având această echipă, formată din jucătoare care au câștigat în fața unor adversare de top, putem avea visuri mari. Mai exact, visăm să ajungem în fazele finale ale competiției, dar mereu punem accentul pe primul meci. Un singur lucru îl facem întotdeauna, ne concentrăm pe jocul nostru, ne resetăm după victorie și continuăm să visăm”, a spus Tecău, citat de Agerpres.

Jaqueline Cristian și Ana Bogdan, jucătoarele care au adus calificarea la turneul final, optimiste în Spania

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Jaqueline Cristian a menționat că este nerăbdătoare să joace la turneul final, unde România are programat primul meci, joi, împotriva Japoniei.



”Suntem foarte fericite și nerăbdătoare să jucăm. Ne simțim bine aici, am avut câte zile foarte bune împreună și cred că suntem într-o formă bună. Totul este frumos, suntem pregătite”, a spus Cristian.



La rândul ei, Ana Bogdan a declarat că nu va uita niciodată meciul de dublu contra Ucrainei, care a adus calificarea României la turneul final al Billie Jean King Cup. ”Meciul de dublu din întâlnirea cu Ucraina (n.r. - cel care a calificat România la turneul final) nu-l putem uita. Este un moment la care vom reveni mereu și din care ne putem lua energia și pasiunea pentru meciurile care vor urma. Am jucat cu inima atunci, lucrul acesta a fost cheia victoriei. Așa că sigur că ne va da energie pentru ceea ce se va întâmpla aici, la turneul final”, a afirmat Ana Bogdan.

Monica Niculescu, încă o prezență în lotul României

Monica Niculescu (37 de ani) este jucătoarea cu cea mai mare experiență din cadrul lotului României, având deja 20 de convocări, debutul făcându-l în aprilie 2004, alături de sora sa, Gabriela, în confruntarea împotriva Turciei, meci din Grupa A Europa/Africa.

De altfel, Niculescu a explicat că unitatea este punctul forte al echipei.



”Nu știu care e diferența între meciul meu de debut la Fed Cup și meciurile de acum (n.r. Billie Jean King Cup, cu se numește din 2021), dar pot să spun că iubesc echipa României. Împreună formăm o echipă foarte puternică.

Cred că de aceea vin și rezultatele, pentru că formăm o echipă solidă. Comunicăm bine, ne distrăm împreună... și totul merge bine atunci când suntem împreună”, a explicat Niculescu.



Echipa României participă în perioada 13-20 noiembrie, la Malaga, la turneul final al Billie Jean King Cup 2024. În primul tur, România va înfrunta Japonia, pe 14 noiembrie, iar câștigătoarea va juca în sferturi contra Italiei, finalista de anul trecut.

Celelalte meciuri din turneul final sunt: Spania - Polonia, învingătoarea se va confrunta cu Cehia, Slovacia - SUA, câștigătoarea va întâlni Australia, Germania - Marea Britanie, învingătoarea urmând să joace cu reprezentativa Canadei, campioana en-titre.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News