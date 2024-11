Jannik Sinner, primul italian care a primit trofeul rezervat liderului mondial ATP la final de an

Italianul Jannik Sinner va rămâne liderul tenisului masculin la final de an, indiferent de evoluția pe care o va avea la Turneul Final, astfel că Asociația Tenismenilor Profesioniști (ATP) i-au acordat, luni, trofeul rezervat numărului 1 mondial, atribuit la final de an, informează AFP,.

”Este un club foarte exclusivist, au existat doar 29 de numere unu mondiale în istorie (primul dintre aceștia fiind românul Ilie Năstase - n.red.). Când eram copil, nu credeam niciodată că voi ajunge atât de sus, dar încetul cu încetul, am ajuns acolo muncind mult. Cel mai important lucru este să ai oameni în jurul tău cu care să te simți bine și în acest domeniu am fost norocos”, a spus italianul.



Sinner, câștigător al primelor sale două titluri de Grand Slam (Australian Open și US Open) și a unui număr total de șapte turnee în 2024, s-a asigurat de la jumătatea lunii octombrie și după calificarea sa în finala turneului Masters 1.000 de la Shanghai că va încheia anul în fruntea clasamentului ATP, actualmente având un avans de peste 3.000 de puncte față de Alexander Zverev, ocupantul locul secund.

De altfel, Sinner este primul jucător italian care intră în posesia acestui prestigios trofeu.



Italianul, învingător duminică în primul său meci de la această competiție, împotriva australianului Alex De Minaur, îi succede sârbului Novak Djokovic, care a încheiat anul de opt ori, un record, în fruntea ierarhiei mondiale.



Fostul număr unu mondial german Boris Becker, prezent la ceremonia de luni, a asigurat că nu a fost ”cu adevărat surprins” să-l vadă pe Sinner în fruntea clasamentului ATP.



”Cu siguranță există Alcaraz și alții, dar Jannik va fi numărul unu mondial pentru mult timp”, a conchis Becker, care a petrecut 12 săptămâni în fruntea clasamentului ATP, în timp ce Sinner are deja 23 de săptămâni.



Însă italianul s-a trezit la sfârșitul sezonului în centrul unei furtuni care l-ar putea priva de tenis în 2025 și poate chiar mai mult, și care a atras resentimentele multor jucător.



Testat pozitiv pentru clostebol, un steroid anabolizant, în luna martie, el a fost exonerat de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), înainte ca Agenția Mondială Antidoping (AMA/WADA), să facă recurs la finele lunii septembrie, cerând suspendarea lui Sinner pentru o perioadă cuprins între un an și doi ani, scrie Agerpres.

Sinner, în Grupa lui ”Nasty”

La Turneul Campionilor, Jannik Sinner face parte din Grupa ”Ilie Năstase”, alături de Daniil Medvedev (locul 4 ATP), americanul Taylor Fritz (locul 5 ATP) și australianul Alex De Minaur (locul 9 ATP).

În prima zi de concurs, Sinner l-a învins pe De Minaur, scor 6-3, 6-4, iar Fritz a fost victorios în fața lui Medvedev, scor 6-4, 6-3. Astăzi., sunt programate meciurile Sinner - Fritz (ora 21.30) și Medvedev - De Minaur (ora 15.00).

În Grupa ”John Newcombe” evoluează germanul Alexander Zverev (locul 2 ATP), ibericul Carlos Alcaraz (locul 3 ATP), norvegianul Casper Ruud (locul 7 ATP) și rusul Andrey Rublev (locul 8).

Luni, Ruud s-a impus în fața lui Alcaraz, scor 6-4, 7-5, reușind o revenire spectaculoasă, după ce în setul secund a fost condus cu 5-2. În al doilea meci al zilei, din grupă, Zverev a câștigat cu Rublev, scor 6-4, 6-4. În următoarele meciuri se vor confrunta Zverev cu Alcaraz și Ruud cu Rublev.

