România e sufocată de scumpiri! Laura Chiriac: Produsul al cărui preț a rămas același

România e sufocată de scumpiri. În cadrul unui interviu acordat DCNews, Laura Chiriac, jurnalist, a spus ce produs are același preț.

„Am prieteni care îmi spun că nu au nevoie de ulei, că ei nu prăjesc, mănâncă o mică salată pe care pun un strop de ulei de măsline, iar uleiul de măsline nu s-a scumpit. Într-adevăr, prețul uleiului de măsline a rămas același”, a spus Laura Chiriac.

„Oamenii politici din România au datoria să găsească un mesaj pentru majoritatea populației, nu pentru tine care nu consumi uleiul de floarea soarelui prăjit. România este, în continuare, una dintre țările cele mai sărace din Uniunea Europeană, dacă ne uităm la salarii. Ne tot gândim dacă salariile cresc sau nu, ne tot gândim ce se va întâmpla cu pensiile. Trebuie să vorbim pentru realitate, nu pentru aspirație. Discursul motivațional este pe Instagram”, a mai spus Laura Chiriac.

Laura Chiriac, interviul zilei la DC News

Prezentă în studiourile DC News TV, Laura Chiriac a fost întrebată și dacă își mai amintește cum a decurs primul breaking news.

„Murise Benazir Bhutto, a cărei figură mi-o aminteam din jurnalele de dinainte de 1989. (...) Eram în emisie la Realitatea, cu un producător tânăr, un copil, care ulterior s-a dovedit dornic să învețe meserie și s-a transformat într-un producător foarte bun. Mi-a zis în cască că a murit Menamir Mino (n.r. - pronunție greșită a numelor Benazir Bhutto)”, a Laura Chiriac, amintindu-și amuzată de primul ei breaking news.

„Am intrat cât am putut de repede pe site-urile pe care le aveam atunci la dispoziție. Am un prieten foarte bun care lucrează la agenția France Press, la sediul central de la Paris. I-am dat un mesaj pe Yahoo Messenger lui Călin Neacșu care mi-a confirmat informația și mi-a livrat în timp real toate datele și backgroundul de care aveam nevoie”, a povestit Laura Chiriac.

„Am ținut un breaking news de aproape jumătate de oră. După ce am ieșit și am coborât de pe scaunul pupitrului de știri și am coborânt în redacția de la Realitatea, colegii se uitau și nu înțelegeau cum a fost posibil să țin singură acel breaking news, pe care recunosc că nu-l ținusem singură, ci cu ajutorul colegilor care lucrau la agenția internațională”, a conchis jurnalista.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News