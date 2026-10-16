România are nevoie de un milion de locuințe, deși 2,5 milioane sunt nelocuite. Ce soluții propune Marius Humelnicu/ video

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România se confruntă cu un deficit de aproximativ un milion de locuințe, deși 2,5 milioane sunt nelocuite. Marius Humelnicu a propus soluții pentru a-i ajuta pe tineri să își permită o locuință.

Marius Humelnicu, senator PSD, a spus că România are nevoie de aproximativ un milion de locuințe, chiar dacă 2,5 milioane de imobile sunt nelocuite. El a amintit de deficitul de locuințe sociale și de programul ANL, prin care tinerii pot cumpăra locuințe în anumite condiții. Pentru un imobil de 300.000 de lei, rata lunară ar ajunge la circa 2.500 de lei.

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„Sunt 1,4 milioane de europeni fără un adăpost stabil, dintre care 400.000 sunt copii. Ceea ce se construiește în Uniunea Europeană este de 1,6 milioane de noi imobile, iar necesarul ar fi încă 650.000 în plus.

Dacă venim în România, avem undeva la aproximativ 10 milioane de imobile la o populație de 18 milioane. 2,5 milioane din aceste imobile sunt nelocuite în România - nelocuite în sensul în care pot să fie a doua casă sau cei care au plecat din România.

2,5 milioane din aceste imobile sunt locuite de o singură persoană, în special vârstnici, iar din totalul de 10 milioane, 40% reprezintă o familie supraaglomerată.

Necesarul nostru este undeva la un milion de imobile, din care 200 sunt doar cele sociale.

E o discuție întreagă aici, când vorbim doar de partea socială, pentru că am avut acea schemă de ajutor și o avem încă, cea a ANL-ului, în care cei între 18 și 35 de ani, dacă îndeplinesc anumite condiții, puteau, într-adevăr, să opteze și să primească”, a spus Marius Humelnicu.

„Pe de altă parte, au venit TVA-ul la locuințe și alte taxe care scumpesc puternic sau îndepărtează posibilitatea de a avea o locuință proprietate personală”, a spus Val Vâlcu.

„Corect. Condițiile pentru a achiziționa, dacă îl ai după un an de zile, acest apartament prin ANL, dobânda este cu 2% peste dobânda BNR, ceea ce înseamnă undeva la 8,5% este dobânda. Trebuie să dai avans 15%, dacă vrei să-l cumperi, și poți cumpăra în 10, 15 sau 25 de ani.

Când facem o analiză aproximativă la un imobil de 300.000 lei, acum pe piață, rata lunară vine undeva la 2.500, în funcție de cât dai”, a spus Marius Humelnicu.

3.500 de lei pe lună, o sumă greu de suportat pentru mulți români

3.500 de lei pe lună pentru cheltuieli ce țin doar de locuire și întreținere este o sumă pe care prea puțini români și-o permit astăzi.

Marius Humelnicu a spus că în România este nevoie mare de locuințe accesibile, amplasate în apropierea creșelor, școlilor, grădinițelor, dar și de soluții pentru a-i ajuta pe cei tineri.

„Nu vorbim cu mare lejeritate de 2.500, pentru că la asta se adaugă întreținerea, care e 200-300 de lei în lunile de vară, 1.000 de lei în lunile de iarnă, deci ai 3.500 de lei de scos din buzunar pe lună, numai pentru locuire. Mai adaugi internet, transport, abonamente, nu prea mai rămâne loc pentru copil, școală, ghetuțe etc”, a spus Val Vâlcu.

„Acești domni comuniști care erau înainte spuneau așa: Creăm niște imobile pentru clasa muncitoare în care în zona respectivă avem o creșă, avem o grădiniță, avem o școală, avem o piață, are omul de unde să se aprovizioneze, avem loc de joacă în proximitate. Acum, Europa spune că așa trebuie să facem și noi pentru că tânăra familie spune că de asta are nevoie, în proximitate să-și lase copilul la grădiniță, școală, să aibă de unde să cumpere și să poată să muncească.

Ce spunem noi și Comisia Europeană, și sper să găsim deschidere pentru acest lucru, spunem că trebuie să construim niște locuințe accesibile din punct de vedere al achiziționării, al locuirii, în sensul în care dacă nu cumpăr măcar să pot să locuiesc și să plătesc o sumă modică, pentru întreținere și tot ce trebuie plătit”, a spus Marius Humelnicu.

„Mie 3.500 de lei pe lună nu mi se pare o sumă accesibilă pentru mulți dintre români”, a spus Val Vâlcu.

„3.500 de lei este foarte mult și aceasta este discuția noastră. Un salariu se duce doar pentru asta într-un apartament. Trebuie să ne gândim la tineri, trebuie să găsim o formulă prin care să ajutăm studenții”, a spus Marius Humelnicu la DC News.