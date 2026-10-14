România are nevoie de guvern stabil! Marius Humelnicu: Economia este în regres. Românii nu mai au bani pentru a întreține copiii și pentru plata utilităților

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Din articol Mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate și un guvern stabil

Economia este în regres și tot mai mulți români se confruntă cu dificultăți financiare și abia mai reușesc să acopere cheltuielile pentru copii și utilități. Marius Humelnicu a explicat că țara are nevoie de un guvern stabil care să poată lua decizii pe termen lung.

Marius Humelnicu, senator PSD, a explicat că economia este în regres, iar românii o duc tot mai greu. Senatorul este de părere că România ar trebui să susțină mai mult mediul privat și să colaboreze mai bine cu acesta pentru a pregăti viitoarele generații de profesioniști și pentru a răspunde schimbărilor de pe piața globală.

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„Cinci luni a fost înghețată economia în zona de investiții, de producție”, a spus Val Vâlcu.

„Trebuie să ne uităm pe statistică. Acolo vedem foarte clar că economia este în regres. Chiar dacă spunem că suntem pe zero din punct de vedere al deficitului, cu siguranță oamenii o duc mai greu. Potrivit unui sondaj, 80% dintre români spun că suntem într-o direcție greșită. Și nu numai noi.

Să știți că noi, PSD-ul, ne uităm către oameni și spunem: Nu o ducem atât de bine, pentru că avem cabinete parlamentare și vorbim cu oameni care spun: „Nu e bine. Nu mai avem bani pentru a ne întreține copiii, pentru plata utilităților, care devine din ce în ce mai apăsătoare pentru noi”.

Trebuie să investim mai mult în cei care aduc plusvaloare și asta înseamnă mediul privat. Ar trebui să facem un mix între public și privat. De ce? Pentru că doar ascultând privatul putem pregăti noua generație pentru a fi profesioniștii de mâine și noi, ca administrație publică locală și centrală, să ascultăm mai mult de tot ce înseamnă mediul de afaceri.

Cred că ne-ar face mult mai bine, pentru că mediul de afaceri e cel care răspunde primul la orice schimbare pe piață. Acum vorbim de o piață globală, nu mai vorbim doar de București sau doar de România”, a spus Marius Humelnicu.

Mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate și un guvern stabil

Senatorul a explicat că firmele românești și investitorii străini au nevoie de stabilitate și predictibilitate pentru a putea să-și dezvolte afacerile. El speră ca România să aibă un guvern stabil care să poată lua decizii pe termen lung.

„E important ca economia să producă resursele pe care le doriți dirijate către cei mai vulnerabili, ori, din câte văd, PSD a luat cele mai multe măsuri de dreapta pentru mediul de afaceri”, a spus Val Vâlcu.

„Da! Atunci când am fost la guvernare, am luat măsuri atât de stânga, cât și de dreapta pentru mediul de afaceri. Dacă te gândești la capitalul românesc, ai nevoie să îl asculți, în primul rând, ceea ce noi mai facem, și să îl ajuți.

Dacă vorbim de investițiile străine în România, e același lucru. Toată lumea vine și spune „predictibilitate”. Spuneți-mi că 5 ani luați o decizie bună sau rea pe tot ce înseamnă codul fiscal și nu mai măriți tot ce înseamnă taxe și impozite, pentru că antreprenorii ajung să fie pe minus, afacerea nu este profitabilă și vor pleca.

Cred și sper ca în următoarea perioadă să avem un guvern stabil și un guvern cu puteri depline astfel încât să avem aceste decizii, măcar doi ani de zile, poate să micșorăm anumite impozite, pentru că e o discuție în sensul în care mărești impozitul și spui că colectezi mai mult - din punctul meu de vedere te păcălești - sau micșorezi impozitul și mărești baza de impozitare”, a spus Marius Humelnicu la DC News.