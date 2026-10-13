”Toată lumea a vrut schimbare, când am dus-o bine. A venit schimbarea și spun: Ce avem?”. Marius Humelnicu: Trebuie să creștem veniturile, este din ce în ce mai greu

Senatorul PSD de Galați Marius Humelnicu trage un semnal de alarmă și spune că veniturile românilor trebuie majorate urgent. Totodată, acesta atrage atenția asupra faptului că piața muncii va suferi modificări importante din cauza Inteligenței Artificiale, totul într-un moment în care investitorii fug din țara noastră.

Senatorul PSD de Galați Marius Humelnicu a criticat măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan și a atras atenția asupra faptului că românilor le este din ce în ce mai greu să facă față cheltuielilor zilnice. Acesta a declarat, marți, 13 octombrie, la interviurile DCNews, că este absolut necesar ca veniturile oamenilor să fie crescute, făcând referire atât la salarii, cât și la pensii și alocațiile copiilor.

"Românii spun că: "Da, am dus-o bine până acum", dar toată lumea a vrut schimbare, a venit schimbarea și când a venit schimbarea spun: "Domnule, ce avem?". Am mărit taxe și impozite. Am impozitat pensiile mai mari de 3.000 de lei, am eliminat sporurile și astfel cu siguranță toți românii au simțit un regres. Este foarte complicat atunci când iei astfel de măsuri, mărind taxele și scăzând veniturile, să te aștepți că România este într-o direcție bună. Ceea ce spunem noi, Partidul Social Democrat, este că trebuie să creștem veniturile românilor, atât salarii, cât și pensii și alocațiile copiilor. De ce? Pentru că deja inflația este mare, deja coșul zilnic nu mai poate fi acoperit. Nu era acoperit nici înainte, dar acum, când vorbim, este din ce în ce mai greu", a declarat Marius Humelnicu, în interviul acordat jurnalistului Val Vâlcu, pentru DCNews.

Cum influențează Inteligența Artificială piața muncii

Marius Humelnicu a avertizat că Inteligența Artificială va schimba mult piața muncii, iar România are nevoie să se adapteze acestei noi realități, dar și să ia măsuri concrete în acest sens.

"O altă discuție pe care am purtat-o anterior la Bruxelles a fost legată de cum influențează Inteligența Artificială piața muncii. Trebuie să ne pregătim noi ca și țară, dar și Europa, lumea în general. De ce? Pentru că anumite meserii vor dispărea, anumite meserii vor apărea și atunci va trebui să ne recalificăm pentru că dacă până acum spuneam că avem meserii, profesii cu care ieșim la pensie, acum va trebui să ne recalificăm, să ne pregătim pentru tot ceea ce înseamnă mișcările din piața muncii. E un lucru important pentru noi ca și țară să putem într-adevăr să adaptăm tot ce înseamnă curricula școlară, acele licee pe care le avem pe învățământul dual, dar și universități, astfel încât să pregătim generațiile pentru piața muncii a viitorului nu chiar atât de îndepărtat", a mai spus Marius Humelnicu.

Ce îi gonește pe investitorii străini din România

Senatorul PSD de Galați a atras atenția și asupra faptului că tot mai mulți investitori se retrag de pe piața românească, explicând și de ce se întâmplă acest lucru.

"Din nefericire, noi niciodată nu am avut o predictibilitate. Când vorbim despre tot ceea ce înseamnă un plan de business pe care orice companie și-l face pe termen mediu și lung, cu siguranță au nevoie de predictibilitate. Atunci când schimbi regulile jocului în timpul jocului, ceea ce s-a întâmplat, impozitare, dividende, cu siguranță atunci companiile serioase, companiile care își fac într-adevăr un plan de business spun: "Domnule, noi nu putem sta aici". Și în perioada aceasta de 5 luni de zile de când Guvernul este demis, foarte puține investiții străine au fost în România. De ce? Pentru că nu știu cine va veni, cum va veni, care va fi politica fiscală a României. Nu poți să faci totul pe tăieri, trebuie să faci și pe resurse, bani, poate și fonduri europene, direcționate pentru economia reală, acolo unde vine plusvaloare", a mai declarat Marius Humelnicu, invitatul jurnalistului Val Vâlcu la interviurile DC NEWS.

Avertismentul lui Marius Humelnicu vine în contextul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat, începând din anul 2025, o serie de măsuri de austeritate care au afectat profund populația și companiile. Printre cele mai importante se numără majorarea TVA de la 19% la 21%, CASS de 10% pentru pensiile care depășesc suma de 3.000 de lei și înghețarea salariilor bugetarilor, dar și a pensiilor.