Rapidul ar fi refuzat transferul unui portar de naționala Italiei. Jucătorul s-a „resemnat” în Ligue 1

În presa din Italia, s-a vehiculat că Sirigu va semna cu gruparea giuleșteană la cererea lui Bogdan Lobonț, noul antrenor cu portarii de la Rapid.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a spus că giuleștenii nu-și doresc alt portar pentru a-i face concurență lui Horațiu Moldovan, astfel că italianul a rămas în continuare liber de contract, scrie sport.ro.

”Sirigu nu e un eventual transfer. Mi se pare că se face multă tevatură și nu înțelegem de ce. Nu ne dorim portar, avem cel mai bun portar din România, nu am căutat portar, nu vrem portar.

Îl susținem sută la sută pe Horațiu. Din cinci meciuri, a avut unul singur slab. În primele patru meciuri a apărat foarte bine, a apărat bine și la națională. A avut două meciuri în care a făcut două gafe. Am văzut articole că e un portar slab, că nu a apărat bine nici la antrenamente, că Rapid s-a săturat de el. Niște minciuni, nu înțeleg acest lucru.

A apărat bine, a avut intervenții bune, nu ne căutăm portar”, a declarat Victor Angelescu.

Între timp, Sirigu pare să fi bătut palma cu Nice, notează jurnalistul Nicolo Schira pe contul său de X.

Salvatore #Sirigu to #OGCNice is at the final stage as a free agent. Agreed personal terms for a contract until 2024. #Nice have overtaken #Lorient in the race to sign the former PSG’s goalkeeper. #transfers