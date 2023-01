Radu Tudor: A murit jurnalista Valentina Iordan. Ca orice veste de genul acesta, a venit ca un trăznet

Radu Tudor a anunțat decesul Valentinei Iordan:

„Ca orice veste de genul acesta, a venit ca un trăznet. A murit Valentina Iordan, sufletul primei scoli de jurnalism care a debutat cu un entuziasm nebun in 1991, sub conducerea marelui profesor Cezar Tabarcea. Valentina a fost un om extraordinar de bun, cu simțul umorului, energic, mereu in verva, cult si de mare bun simt. O sa-i păstrez cea mai frumoasa amintire. Dumnezeu sa o odihnească!“, a scris Radu Tudor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News