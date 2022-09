"Putin își trimite oamenii la Chișinău". Bogdan Chirieac: Această lucrare a Moscovei ar putea avea succes. Semnalele disperate ale Bucureștiului

Mii de oameni au protestat ieri fața Parlamentului și Președinției din Chișinău, împotriva actualei guvernări. Aceștia au spus că sunt nemulțumiți de scumpirile și crizele cu care se confruntă țara. Manifestanții au cerut demisia actualei puteri și declanșarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate. Conducerea țării a fost criticată mai ales pentru refuzul de a negocia prețuri mai bune la gaze cu Rusia. Protestul a fost organizat de Partidul ȘOR, de opoziție.

"Este evident ce face Putin, își trimite oamenii la Chișinău. Manipularea aceasta în masă credeți că va funcționa?", l-a întrebat Saviana Rusu pe analistul politic Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.

Bogdan Chirieac: Această lucrare a Moscovei ar putea avea succes

"Republica Moldova nu va fi atacată brutal, cum s-a întâmplat în Ucraina, ci cu războiul hibrid, cu astfel de manifestări. Ne dăm seama de situația din Basarabia și anume că peste 2 milioane de moldoveni, cetățeni ai Republicii Moldova, au plecat din țară, din 4,4 milioane mai sunt în țară cam 2,6 milioane, mulți sau cei mai mulți dintre ei sunt rusofoni, ruși, ucraineni, nu români. Sigur că da, această manifestare, această lucrare a Moscovei ar putea avea succes dacă Uniunea Europeană nu va ține seama de semnalele disperate ale Bucureștiului că cea mai săracă țară din Europa, Republica Moldova, trebuie ajutată.

Deci cu vorbe frumoase, vizite de nivel înalt și alte lucruri a primit Maia Sandu. Este vremea ca cetățenii Republicii Moldova să primească ajutoare. Nu la nivelul Ucrainei, nu am putea gândi așa ceva deoarece Ucraina este într-un război fierbinte cu Rusia, dar un minimum necesar, energie electrică, fiindcă centralele de energie electrică sunt în Transnistria, gaz, mare problemă cu gazul în Republica Moldova și oricum nu ar avea bani să îl plătescă, deci acolo intrăm într-o zonă pragmatică care poate face ca manevrele lui Putin să nu aibă succes, bazându-ne cât de cât pe o oarecare bunăstare a populației. Nu e mare lucru, v-am spus, sunt 2 milioane de oameni acolo", a declarat Bogdan Chirieac.

Moţiunea iniţiată de socialişti şi comunişti împotriva Guvernului Republicii Moldova a picat la vot

Moţiunea de cenzură iniţiată de Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor (BCS) din parlamentul de la Chişinău împotriva guvernului condus de Natalia Gavriliţă a picat joi după ce nu a întrunit numărul necesar de voturi, în favoarea sa exprimându-se doar 30 de deputaţi, au relatat Agora.md şi Deschide.md.

Natalia Gavriliţă a declarat, de la tribuna parlamentului, că moţiunea nu are nicio justificare şi i-a îndemnat pe deputaţi să voteze împotrivă.



"Am ajuns ca, în loc să muncim, să răspundem unor acuzaţii absurde, false şi ridicole pe care opoziţia le aduce pentru a face bani pe spinarea cetăţenilor. Am sperat că mă voi putea adresa unui parlament cu care să muncim împreună în această perioadă complicată", a afirmat Gavriliţă într-un discurs rostit înaintea votului.



"Ei au zero procente soluţii şi 100% propagandă. Nu aţi fost niciodată la guvernare în timp de război, chiar dacă v-aţi războit cu poporul pe care l-aţi condus. Nu aţi fost nevoiţi să veniţi în ajutorul a sute de mii de oameni care au fugit de război. Nu a trebuit să gestionaţi preţuri uriaşe la energie. Noi a trebuit să ne adaptăm din mers, să recurgem la procedee şi mecanisme de sprijinire în aceste vremuri tulburi" a subliniat premierul moldovean. Vezi mai mult AICI.

Acest articol reprezintă o opinie.