Proiectul care se află ACUM în Parlament. Neregulile în TRAFIC vor fi constatate AUTOMAT. Angajament în PNRR, spune Cristian Ichim

Cristian Ichim, Vicepreşedinte Comisia pentru Transporturi şi Infrastructură în Camera Deputaţilor a vorbit la DCNews TV despre demersurile care se fac în direcţia implementării proiectului care urmează să legifereze funcţionarea sistemelor de monitorizare video pe străzile din România. "În acest moment, există un proiect care va ajunge, probabil, până la sfârşitul acestei luni la vot în plenul Camerei Deputaţilor, proiect în care este prinsă baza legală de funcţionare a sistemelor de monitorizare video dar şi constatarea automată a abaterilor rutiere. În maxim două luni, dacă există un consens politic, se va întâmpla. Iar în această direcţie am vorbit şi cu colegii de la Comisia Transporturilor dar şi cu ceilalţi parlamentari de la toate grupurile parlamentare, inclusiv cu domnul ministru Bode am discutat acest aspect, în afară de faptul că România şi-a luat acest angajament în PNRR. Trebuie să avem legislaţia. O parte din sisteme există! Mai ne trebuie cadrul legal. Şi aici sunt acoperite sistemele de monitorizare cu camere inteligente care supraveghează tot traficul, inclusiv depăşirea pe bandă continuă, trecerea la nivel de cale ferată şi trecerea pe culoarea roşie a semaforului, nepurtarea centurii de siguranţă. Mai vorbim şi de senzori la nivel de carosabil care pot identifica depăşirea gabaritului. Toate sunt prinse în acest proiect de lege" este asigurarea dată de acesta.

Cum se va aplica proiectul

"Eu am primit deja un punct de vedere de la Ministerul de Interne care susţine acest proiect. Am primit şi de la Ministerul Transporturilor un punct de vedere pozitiv. Mai trebuie spus că la proiectul original am mai introdus nişte amendamente din dorinţa de a cuprinde toate precizările, inclusiv cele venite de la Consiliul Legislativ. Din acest moment, consider că în maxim două luni, în funcţie de decidentul politic, putem avea legislaţie şi implementat, până la sfârşitul anului, toate aceste sisteme de monitorizare într-un cadru unitar" a mai spus Ichim.

Șoferii care nu vor respecta regulile vor fi înștiințați direct cu privire la eventualele încălcări ale legii și li se va transmite amenda direct la domiciliu. Suntem singura țară care nu are un sistem video de monitorizare a traficului rutier și constatare automată a abaterilor rutiere pe drumurile publice. Numărul accidentelor rutiere fatale din țara noastră este aproape dublu față de media Uniunii Europene. Noua legislație privind siguranța rutieră are ca obiectiv reducerea, până în 2030, cu 50% a deceselor survenite în urma accidentelor rutiere față de nivelurile din 2019.

Interviul integral aici:

