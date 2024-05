Dan Vîlceanu vs. Florin Roman. Ciolacu: Moment de cascadorii râsului

„Îmi pare bine că pe timpul meu nu s-au întâmplat astfel de cazuri”, a declarat premierul, referitor la bătaia celor doi.

Întrebat apoi dacă i se pare normal, Marcel Ciolacu a declarat:

„Nu, e de cascadorii râsului.”

Deputatul Florin Roman (PNL) a arătat astăzi că a fost agresat fizic de Dan Vîlceanu, fost membru PNL și fost ministru de Finanțe în Cabinetul Cîțu, pe holurile Parlamentului. Roman intenționează să depună o plângere penală împotriva acestuia.

Florin Roman a povestit pe Facebook că altercația a început când i-a reproșat lui Dan Vîlceanu, acum deputat neafiliat, că stătea în băncile grupului PNL, încălcând regulamentul. Disputa verbală s-a transformat rapid într-una fizică. Roman a relatat că Vîlceanu l-a bruscat fizic și l-a lovit cu genunchiul în nas în afara sălii de plen.

„Astăzi am trăit un moment prin care nu credeam că voi trece vreodată într-o lume civilizată. I-am reproșat deputatului neafiliat, Dan Vîlceanu, încălcarea regulamentului prin prezența lui în băncile grupului PNL. A urmat o altercație verbală, după care am fost bruscat fizic spre ieșirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicată în zona nasului,” a scris Roman pe Facebook.

Roman a precizat că nu a ripostat fizic, respectându-și mandatul de parlamentar, și că va solicita sancționarea lui Vîlceanu pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a condamnat ferm actul de violență: „Violența fizică este de neacceptat, cu atât mai mult cu cât se întâmplă aici, în Palatul Parlamentului. Am fost trimiși aici de oameni, ca să lucrăm pentru ei și pentru interesul comun al societății. Avem datoria morală de a da un exemplu de comportament decent și civilizat. Cer conducerii Camerei Deputaților să ia măsurile necesare în această situație.”

În urma incidentului, polițistul din cadrul Poliției Parlamentului a fost sesizat, iar Poliția s-a autosesizat și efectuează verificări pentru a stabili circumstanțele evenimentului. Camerele de supraveghere din Parlament au surprins altercația dintre Roman și Vîlceanu.

Florin Roman a mers la Institutul de Medicină Legală pentru a obține un certificat medico-legal, în baza căruia va depune plângere penală. El a detaliat incidentul, menționând că Vîlceanu l-a agresat și în alte moduri: „În urma acelei altercații, mi-a înfipt mâna în gât. Pe hol a fost o strângere puternică, a încercat canibalic să mă muște în zona capului și când am lăsat capul în jos m-a lovit cu genunchiul.”

