Nou protest la Parlament. Angajații au intrat în grevă japoneză pe termen nelimitat

Astfel, au respins oferta Guvernului de majorare salarială cu 10% în două etape, mărire care este "de 200 de lei pentru fiecare tranşă". Conform acestora, din anul 2017 până în prezent, rata inflaţiei este de peste 40%. Tot din acelaşi an "salariile lor nu au mai fost majorate". Printre mesajele arătate de angajaţii Senatului s-au numărat: "Şi noi avem copii. Vrem salarii decente!", "Salariu conform cu importanţa instituţiei în statul de drept", "Am muncit în tăcere 30 de ani", "Nu cerşim pomană!".



Acţiunea de protest este una comună a funcţionarilor publici parlamentari şi a personalului contractual, au transmis liderii sindicali. Alina Grigorescu, lider al Sindicatului funcţionarilor publici parlamentari din Camera Deputaţilor, a declarat faptul că angajaţii parlamentari se află în grevă japoneză pe un termen nelimitat.



'Suntem nemulţumiţi de viziunea conducătorilor, Guvernului, Parlamentului asupra importanţei instituţiei Parlamentului României. (...) Funcţionarii publici parlamentari din Camera Deputaţilor se află începând de luni 27 mai în grevă japoneză pe termen nelimitat, ca formă de protest faţă de nivelul salarial incorect în raport cu importanţa instituţiei în statul de drept şi cu atribuţiile şi incompatibilităţile stabilite prin lege aplicabile funcţionarului public parlamentar. Am informat conducerea Camerei despre acest demers. (...)

Nouă nu ni s-au mai mărit salariile din 2017. Am muncit în tăcere 30 de ani, dorim să se vadă şi să se audă glasul nostru. (...) Noi nu vrem decât noi nu vrem decât recunoaşterea funcţiei publice parlamentare în ierarhia sistemului bugetar şi vrem recunoaşterea instituţiei în sistemul politico- juridic consacrat de Constituţia României', a spus Alina Grigorescu.



Chestionată dacă vor fi în grevă japoneză toţi angajaţii sau doar membrii de sindicat, Alina Grigorescu a zis: "Protestează toţi angajaţii funcţionarii publici parlamentari. E un protest al angajaţilor Parlamentului României, nu este un protest al sindicatelor, membrilor de sindicat, al funcţionarilor publici. Oamenii sunt nemulţumiţi indiferent dacă fac parte din sindicat sau nu".



Angela Ghenciu, reprezentant al Sindicatului salariaţilor din Camera Deputaţilor, declară faptul că salariile nu au mai crescut din anul 2017.



'Salariile au crescut constant în tot sectorul bugetar, mai puţin la noi, din 2017. Noi înţelegem nevoile Guvernului şi Guvernul, la rândul său, ar trebui să înţeleagă nevoile salariaţilor. Ni s-a vorbit de doi ani de zile de o nouă lege a salarizării. Din păcate, proiectul a fost amânat. Ne-au propus acolo altă grilă de salarizare, un coeficient mărit dar deocamdată sunt doar aşteptări pentru că până la o nouă lege a salarizării noi rămânem blocaţi la anul 2017, cu puţine modificări de 5%, cât ne acordă Guvernul', a spus Angela Ghenciu.

Cu privire la declanșarea unei greve generale, liderul sindical a zis că, deocamdată, nu există un consens pentru această acțiune. Amintim faptul că luni, aproximativ 100 de funcţionari publici din Senat au manifestat, spontan, în foaierul din faţa sălii de plen.

