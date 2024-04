Nicolae Ciucă, mesaj pentru primari. Ce semnal a dat liderul PNL

În discursul său, fostul premier a subliniat importanța deschiderii permanente către cetățeni din partea administrației locale, afirmând că primarii trebuie să aibă o agendă orientată spre nevoile oamenilor.

Liderul PNL a evidențiat, de asemenea, angajamentul partidului față de dezvoltarea localităților prin proiecte finanțate din fonduri europene: "Dacă vreți, putem face un raport între administrațiile liberale și celelalte administrații. Raportul de proiecte din fonduri europene este de 5 la 1. La nivelul PNL, rata de multiplicare a proiectelor este de 5 la 1. Asta înseamnă că avem oameni profesioniști, că știm și că ne pasă de oameni. Asta este echipa PNL și asta le voi cere permanent de aici încolo. Din păcate, județul Dolj are 120.000 de hectare care au intrat în procesul de deșertificare, iar când vine vorba de plantare de păduri, am făcut proiecte pornind de la drumul pe care-l făceam când eram copil și treceam prin pădurile de salcâm. Nu am mai găsit drumul".

Cu privire la problemele specifice regiunii, Nicolae Ciucă a adus în discuție problema deșertificării și pierderii terenurilor agricole din județul Dolj: "Am citit care este pericolul privind deșertificarea, am derulat un proiect începând cu oamenii de la cabinetul senatorial și până la primari. Dunele de nisip au crescut cu 2-3 metri, este într-adevăr un pericol. Noi am venit să vă garantăm sprijinul nostru. Le spun liberalilor să meargă la oameni și să recunoască cu onestitate ceea ce au reușit și ce nu au reușit să facă, este important să avem acest dialog onest cu oamenii".

