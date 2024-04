Păcănelele, interzise în localitățile mici din România. Legea a trecut de votul Parlamentului. Marcel Ciolacu: Nu mi-e frică de nimeni, voi merge până la capăt

UPDATE: Mesajul premierului Marcel Ciolacu: ”Zilele bune ale celor care au profitat cu lăcomie vânzând iluzii oamenilor s-au încheiat. Parlamentul a votat astăzi scoaterea păcănelelor din peste 90 la sută din localitățile din România. Protejarea oamenilor trebuie să fie prioritatea, nu niște bani în plus aduși la buget obținuți pe suferința oamenilor. Am crescut taxele pentru jocurile de noroc, am reglementat mai bine domeniul, am interzis păcănelele în localitățile sub 15 mii de locuitori și vom continua să luăm măsuri până când lucrurile vor fi sub control. Nu mi-e frică de nimeni și voi merge până la capăt!”.

---

Legea a trecut cu peste 240 de voturi. Cei care s-au împotrivit au fost cei din opoziţie - Forţa Dreptei, AUR şi USR, potrivit Digi 24.

Proiectul vine să modifice o ordonanţă care a fost dată la finalul anului trecut şi prevede ca păcănelele să fie interzise în localităţi de sub 15.000 de locuitori. De asemenea, sunt prevăzute amenzi între 150.000 de lei şi 200.000 de lei pentru operatorii economici care nu respectă reguli. De asemenea, panourile publicitare nu trebuie să fie mai mari de 35 de metri pătraţi.

Opoziţia nu înţelege de ce sunt interzise doar în acele localităţi care au sub 15.000 de locuitori. Susţin că ar fi trebui să existe o dezbatere şi că ar fi trebuit să fie interzise, de fapt, în toate localităţile, indiferent de această limită.

Proiectul a intrat foarte repede, astăzi, în comisii. Au fost convocate patru comisii deodată şi nu au avut loc dezbateri concrete, acuză opoziţia care susține că a primit amendamentele cu 10 minute înainte de şedinţă.

Proiectul merge la promulgare.

