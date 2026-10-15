Prof. dr. Vlad Brașoveanu de la SANADOR, Cetățean de Onoare al Iașului: Chirurgul crescut la școala de geniu a profesorului Irinel Popescu, aplaudat pentru mii de vieți salvate

Prof. dr. Vlad Brașoveanu de la SANADOR, Cetățean de Onoare al Iașului: Titanul crescut la școala de geniu a profesorului Irinel Popescu, aplaudat pentru mii de vieți salvate

Prof. dr. Vlad Brașoveanu, coordonatorul echipei de transplant hepatic de la Spitalul Clinic SANADOR și șeful Secției de la Fundeni, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Iașului în cadrul Serii Valorilor. Discipol al marelui profesor Irinel Popescu și pionier al intervențiilor minim invazive de înaltă complexitate, reputatul chirurg a primit un titlu de excepție pentru cariera lui în care a salvat mii de vieți condamnate de boli nemiloase.

În cadrul tradiționalei „Seara Valorilor”, organizată miercuri în Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu cu prilejul Sărbătorilor Iașului, comunitatea academică și autoritățile locale i-au conferit titlul de Cetățean de Onoare reputatului chirurg Vlad Brașoveanu.

Sala Primăriei din Iași a fost plină până la refuz. Alături de primarul Mihai Chirica, de oaspeți veniți din Republica Moldova și Ucraina, de profesori și parlamentari, evenimentul a început cu un mesaj trimis chiar de președintele României, Nicușor Dan. Momentul în care profesorul Vlad Brașoveanu a urcat să-și primească distincția a ridicat toată sala în picioare. S-a aplaudat îndelung, din inimă. Este răsplata firească pentru un medic cu mâini de aur, un om care nu s-a dat bătut niciodată și a smuls mii de oameni din ghearele unor boli fără milă.

Școala de geniu a profesorului Irinel Popescu

Destinul profesional al profesorului Vlad Brașoveanu este legat de cel mai mare nume din chirurgia românească: profesorul academician Irinel Popescu. Cei doi coloși au scris de la zero cartea transplantului hepatic din România și au realizat premiere istorice atât la adulți, cât și la copii, proceduri care au așezat medicina noastră pe harta marilor centre din Europa de Est.

Anul trecut, la aniversarea a 25 de ani de transplant hepatic în România, profesorul Vlad Brașoveanu și-a arătat recunoștința față de mentorul său și față de toți cei din linia întâi.

„Mulțumesc, în primul rând, profesorului meu, Irinel Popescu, pentru tot ce mi-a oferit. Mulțumesc colegilor mei, echipei mele, echipei de gastro, echipei de hepatologie, echipei de anatomie patologică, asistentelor medicale care stau cel mai mult la capul bolnavilor. Mulțumesc infirmierelor, brancardierilor, tuturor prietenilor și mulțumesc soției mele, Natalia, care mi-a dăruit cel mai frumos dar”, spunea anul trecut prof. dr. Vlad Brașoveanu.

Premieră de nivel mondial la SANADOR

Un reper major din activitatea de vârf a profesorului Vlad Brașoveanu se leagă de Spitalul Clinic SANADOR, cel mai mare spital clinic multidisciplinar privat din România. Aici, reputatul chirurg coordonează echipa de transplant hepatic din cadrul Centrului Integrat de Excelență în Boli Hepatice, instituție dotată cu singura secție ATI de categoria I din mediul privat și o infrastructură tehnologică de talie mondială.

Una dintre cele mai răsunătoare victorii chirurgicale, consemnată la SANADOR, a privit un pacient de 45 de ani diagnosticat cu o formă mixtă de cancer hepatic. Salvarea a venit de la soția pacientului, care a donat lobul drept al ficatului. Intervenția a reprezentat o premieră chirurgicală de o dificultate extremă: recoltarea s-a făcut complet laparoscopic prin tehnologie 3D, urmată de extragerea hemificatului printr-o incizie minimă suprapubiană.

„Acest tip de transplant presupune un echilibru fin între siguranța donatorului și succesul grefei. Faptul că putem efectua recoltarea complet prin laparoscopie 3D reduce semnificativ trauma pentru donator și permite o recuperare mai rapidă. Este o intervenție care presupune maximă precizie și o coordonare impecabilă între chirurgi, anesteziștii din sală și specialiștii din Terapia Intensivă”, spunea atunci prof. dr. Vlad Brașoveanu.

Misiune pentru viață: parteneriatul cu Colegiul Medicilor din România

Dincolo de sutele de ore petrecute în sala de operație, profesorul Vlad Brașoveanu se află în lupta pentru conștientizarea importanței donării de organe. Alături de conf. univ. dr. Carmen Pantiș și de președintele Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Cătălina Poiană, chirurgul a pus anul trecut bazele acordului istoric de colaborare dintre CMR și Agenția Națională de Transplant.

„Colegiul Medicilor din România trebuie să fie o voce activă și un susținător al transplantului de organe și țesuturi. Prin acest parteneriat, dorim să îmbunătățim gradul de conștientizare în rândul medicilor despre importanța donării și să stimulăm o colaborare strânsă între specialiștii implicați în procesul de transplant”, spunea președintele CMR, Cătălina Poiană.

Medicul a arătat aportul adus de noul Cetățean de Onoare al Iașului.

„Am semnat în calitate de președinte Colegiul Medicilor din România un acord de colaborare cu Agenția Națională de Transplant în vederea implicării CMR pentru conștientizarea activității de transplant de organe și țesuturi în rândul comunității medicale, respectiv a medicilor din România. Colegiul Medicilor din România, în calitate de for profesional, trebuie să fie o voce activă, un partener și un susținător al activității de transplant de organe și țesuturi în rândul comunității medicale. Prin acest acord se dorește îmbunătățirea gradului de conștientizare în rândul medicilor în ceea ce privește importanța donării de organe și țesuturi și să se contribuie la dezvoltarea unei colaborări strânse între toți specialiștii care pot fi implicați în procesul de transplant, în special medicii din secțiile de ATI, medici neurochirurgi, neurologi, cardiologi, medici de medicină de urgență. Alături de mine i-am avut astăzi pe dna conf. univ. dr. Carmen Pantis, vicepreședinte CMR și una dintre vocile cele mai autorizate și cu experiență pe tematica transplantului de organe și țesuturi și pe dl prof. dr. Vlad Brasoveanu, reputat chirurg și de asemenea un profesionist desăvârșit implicat în domeniul transplantului în România”, a mai spus atunci Cătălina Poiană.

Personalitățile care fac cinste Iașului, premiate alături de marele chirurg

Sărbătoarea de la Iași a adus recunoaștere și pentru alte personalități din cultură, știință, sport și societate. Alături de profesorul Vlad Brașoveanu, titlul de Cetățean de Onoare a revenit profesoarei Simona Modreanu, sportivului Sorin Babii, muzicianului Paul Costaș, precum și regretatului artist Dan Covătaru, omagiat in memoriam, se arată într-un comunicat remis DC News.

Pe scena Galei au urcat și marii promotori ai culturii care au pus bazele Festivalului SACRUM, în frunte cu Înaltpreasfințitul Teofan, Preasfințitul Iosif Păuleț, rectorul Aurelian Bălăiță, Adrian Stoleriu, Alexandru Constantin Chituță, Aurica Ichim, Cătălin Jeckel, Andrei Apreotesei, artistul Vladlen Babcinetchi, dar și pictorul Felix Aftene, premiat pentru trei decenii de creație.

Educația și cercetarea au strălucit prin rectorii Gerard Jităreanu și Dan Cașcaval pentru parteneriatul AGRITECH, alături de cercetătorul Dimitrie-Cristian Fodor. Premiul Pogor al Academiei Române a mers către profesorul Bogdan Crețu, distincția pentru jurnalism i-a revenit Violetei Gorgos, iar Radio Iași a primit recunoașterea pentru cei 85 de ani de emisie prin Claudia Crăcăleanu.

Mediul de afaceri a fost reprezentat de companiile Quartz Matrix, Itility și VOIS România, în timp ce lumea sportului a aplaudat munca și rezultatele excepționale obținute de tinerii canotori de la CSM Iași, antrenorilor Simona Napa și Ciprian Atomei, dar și campioanelor naționale de la șah. Nu în ultimul rând, premiul pentru societate civilă a onorat munca Laurei Albu în sprijinul victimelor violenței domestice.