Prințul Charles, JIGNIT public de Meghan Markle: Ei, pur şi simplu, nu înţeleg! Văd câtă durere îi cauzează lui Harry

Aflată într-un proces împotriva Associated Newspapers Limited, Ducesa de Sussex îi ia apărarea soţului ei, Prințul Harry, însă loveşte dur în socrul ei, Prințul Charles şi tatăl ei, Thomas Markle.

Meghan îl consideră pe Prinţul Charles un cicălitor, iar asta reiese din scrisorile pe care le-a scris la un moment dat şi care au fost făcute acum publice la tribunal.

Markle Markle considera că soţul ei era mustrat de tatăl lui, prinţul Charles, din cauza uşurinţei cu care Thomas Markle, tatăl actriței, vorbea cu presa de scandal, potrivit People, citează okmagazine.ro.

În scrisorile citate, Ducesa de Sussex i-a spus fostului ei director de comunicare, Jason Knauf, despre intenţia ei de a-i scrie o scrisoare tatălui ei, care se hotărâse pe ultima sută de metri să nu participe la nunta ei din mai 2018.

"Motivul pentru care vreau să fac asta este pentru că văd câtă durere îi cauzează asta lui H", a spus Meghan într-o scrisoare din august 2018.

"Chiar şi după o săptămână petrecută cu tatăl lui, timp în care i-a explicat situaţia la nesfârşit, familia lui continua să uite contextul şi ajunge la aceeşi frază – Ea nu poate să meargă la tatăl ei şi să-i spună să înceteze?", a continuat Meghan Markle.

"Ei, pur şi simplu, nu înţeleg. Aşa că, scriind această scrisoare, măcar H. îi va putea spune familiei lui: ‘Ea i-a scris lui o scrisoare, dar el continuă să facă acelaşi lucru'. Făcând acest lucru, îmi protejez soţul de mustrările constante de care are parte şi, cine ştie?! poate îl voi convinge şi pe tatăl meu să înceteze", a dezvăluit Meghan Markle în scrisoarea respectivă.

La începutul acestui an, un judecător britanic i-a dat câştig de cauză lui Meghan în privinţa a cinci articole publicate de Associated Newspapers Limited, care a făcut cunoscute pasaje întregi din scrisoarea scrisă de mână de Ducesa de Sussex.

"Eu fac ceea ce trebuie. Nici nu mai contează cât de complicată este situaţia, contează ceea ce este bine de făcut. Şi trebuie să lupţi până-n pânzele albe pentru ceea ce consideri că e bine de făcut, iar eu tocmai asta fac", i-a declarat Meghan Markle lui Andrew Ross Sorkin când a participat la summit-ul din New York The New York Times DealBook Online Summit.