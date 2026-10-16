Primele privatizări mari din România. Petre Roman și Adrian Severin, dezvăluiri la DC News: Erau niște teste

Analistul politic Bogdan Chirieac, fostul premier Petre Roman și fostul ministru de Externe Adrian Severin

Fostul premier Petre Roman și fostul ministru de Externe Adrian Severin au rememorat, la DC News, începuturile reformei economice din România postcomunistă și primele privatizări pilot.

Fostul premier Petre Roman și fostul ministru de Externe Adrian Severin au fost invitații analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC News. Cei doi au oferit o analiză a situației politice și economice a României în anii '90, punctând cele mai importante momente legate de Revoluție, mineriade, primele legi post-decembriste, poziționările României în politica externă, privatizări și multe altele.

Potrivit celor doi lideri politici, primele privatizări ale României, mai puțin știute, au fost în domenii neașteptate. Nu a fost vorba de obiective strategice majore, ci de elemente ce țineau de viața de zi cu zi a omului.

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"Erau privatizări pilot, încercări, erau niște teste"

Adrian Severin: "Sunt unii care spun că Polonia a păstrat tot ce a construit, Cehoslovacia la fel, iar noi am lăsat, cât am stat un an și ceva, doi ani cu totul, un plan de strategie privind susținerea economiei naționale în continuare. Am zis că nu o să susținem fabricile de capace de bere și nu știu ce, deși primele două privatizări care s-au făcut, sub guvernul Roman nu a fost niciuna, pentru că nu am apucat, abia adoptasem legea, la două luni după lege a căzut guvernul, au fost legate de bere și confecții. Am stat pe la Agenția de Privatizare și am făcut două privatizări pilot: Ursusul și fabrica de confecții de la Focșani. Erau privatizări pilot, încercări, erau niște teste. Programul pe care noi l-am lăsat spunea că deși întreprinderile strategice, agenții economici strategici trebuie să se adapteze la piață, să lucreze în piață, fără să se întoarcă la sistemul celălalt cu economie la comandă, statul trebuia să aibă grijă ca prin politici de stimulare să determine niște comportamente de piață pe care să le păstreze și să le dezvolte".

Petre Roman: "Statul mai avea un rol și anume să încerce ca, prin diplomație, să mențină piețele".

Adrian Severin: "Despre asta era vorba. Acestea erau punctele. Se discuta clar de politici care să permită unor ramuri economice să înflorească, nu să devenim noi guvernul principalul centru de control sau să dăm totul de-a gata".

Mai mult, Petre Roman și Adrian Severin au elaborat un document de referință pentru istoricii de astăzi și pentru generațiile viitoare, intitulat "Revoluție și Reformă în România postcomunistă". Documentul prezintă principiile care au stat la baza reformei statului român și îl puteți citi aici.