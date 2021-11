Primari ai PNL trec la PSD. Bogdan Chirieac: Punct foarte important de forță. Să nu uităm!

Bogdan Chirieac, analist politic, a intervenit luni seara în direct la România TV unde a comentat situația creată în Partidul Național Liberal, unde mai mulți primari PNL își doresc să treacă la PSD.

Primarii PNL nu pot demisiona, pentru că și-ar pierde mandatele, dar unii dintre ei ar fi ”trădat” deja partidul și ar discuta deja cu PSD, a precizat sursa citată. Primarii doresc să ceară retragerea sprijinului politic din partea PNL.

”Eu nu cred că se destramă PNL-ul, chiar dacă sunt unii primari care cochetează în stânga, în dreapta. Să nu uităm că premierul e de la PNL și întotdeauna premierul e un punct foarte important de forță, pentru că are banii pe mână. Cred că e o furtună într-un pahar cu apă la PNL, în acest moment. Asta nu înseamnă însă că peste doi ani de zile nu ar putea să fie mari mișcări, mari schimbări în PNL. Totul depinde de cât de bine vor guverna împreună PNL și PSD. Dacă e o guvernare bună, dacă mai vede lumea o șosea, un spital, ceva, o școală, vă dați seama că la cât de trist e Bucureștiul acum, orice făclie aprindeți o să spuneți că a venit Soarele pe Pământ. Nu e greu de făcut așa ceva. Sigur că în partea cealaltă, AUR și USR, cred că în această ordine, vor capitaliza voturi. USR-ul are un singur handicap, liderul său actual, dar e problema dânșilor. E necarismatic, incapabil de comunicare, e un păcat, față de liderul AUR care comunică”, a declarat Bogdan Chirieac.

În județul Giurgiu patru primari ar vrea trecerea la PSD, iar în județul Dâmbovița ar fi alți 17 primari care vor să părăsească PNL-ul.

CITEȘTE ȘI: Iohannis, recepție 1 Decembrie. Chirieac: Nicușor Dan nu merită să fie invitat nicăieri. Bucureștiul arată ca pe vremea comunismului

Chirieac, previziune pentru PSD: "Se duc în cap! Două partide vor avea enorm de câștigat". Condiția ca Florin Cîțu să nu piardă șefia PNL

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat recent la România Tv ce va însemna pentru PSD intrarea la guvernare.

"Chestiunea asta cu ați luat ministerele cu bani este o poveste. Cum adică ai luat ministere cu bani? Dacă ai transporturile, trebuie să faci ceva acolo, o șosea, o cale ferată, ce ar fi de făcut. Și așa sunt probleme mari, de un an de zile nu s-a întâmplat nimic în Ministerul Transporturilor, să știți. La Finanțe ce să împarți, praful de pe tobă? În plus, nu uitați, într-un guvern, rolul determinant îl are prim-ministrul. A crede că faci ce vrei tu la Transporturi, la Finanțe, nu, prim-ministrul are ultimul cuvânt, așa e organizat Executivul din România. Desigur că da, se auto-felicită PSD-ul, ne-au explicat o concepție, că pentru programele sociale au încercat să intre la guvernare, pentru electoratul domniilor lor. Problema este că se duc în cap.", a răspuns Bogdan Chirieac.

Cîțu pierde șefia PNL?

Bogdan Chirieac a fost întrebat și dacă Florin Cîțu va pierde șefia PNL, din moment ce premier a fost desemnat Nicolae Ciucă.

"Mi-e greu să spun asta, pentru că domnia sa ar trebui să fie noul președinte al Senatului, domnul Cîțu. Dacă Florin Cîțu are înțelepciunea necesară, în curând PNL-ul se va întoarce la domnia sa și probabil deschizător de coloană va fi doamna Raluca Turcan, dar pentru asta trebuie să aibă multă înțelepciune politică, pentru că situația din România de astăzi nu este deloc bună, să știți. Până acum eram locul I în Europa la creșterea economică, nu au fost niciodată probleme cu pensiile și salariile în domeniul public, și brusc nu mai sunt bani.", a spus Chirieac.

Citește mai multe aici!

Acest articol reprezintă o opinie.