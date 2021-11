Chirieac, previziune pentru PSD: "Se duc în cap! Două partide vor avea enorm de câștigat". Condiția ca Florin Cîțu să nu piardă șefia PNL

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat la România Tv ce va însemna pentru PSD intrarea la guvernare.

"Chestiunea asta cu ați luat ministerele cu bani este o poveste. Cum adică ai luat ministere cu bani? Dacă ai transporturile, trebuie să faci ceva acolo, o șosea, o cale ferată, ce ar fi de făcut. Și așa sunt probleme mari, de un an de zile nu s-a întâmplat nimic în Ministerul Transporturilor, să știți. La Finanțe ce să împarți, praful de pe tobă? În plus, nu uitați, într-un guvern, rolul determinant îl are prim-ministrul. A crede că faci ce vrei tu la Transporturi, la Finanțe, nu, prim-ministrul are ultimul cuvânt, așa e organizat Executivul din România. Desigur că da, se auto-felicită PSD-ul, ne-au explicat o concepție, că pentru programele sociale au încercat să intre la guvernare, pentru electoratul domniilor lor. Problema este că se duc în cap.", a răspuns Bogdan Chirieac.

Cîțu pierde șefia PNL?

Bogdan Chirieac a fost întrebat și dacă Florin Cîțu va pierde șefia PNL, din moment ce premier a fost desemnat Nicolae Ciucă.

"Mi-e greu să spun asta, pentru că domnia sa ar trebui să fie noul președinte al Senatului, domnul Cîțu. Dacă Florin Cîțu are înțelepciunea necesară, în curând PNL-ul se va întoarce la domnia sa și probabil deschizător de coloană va fi doamna Raluca Turcan, dar pentru asta trebuie să aibă multă înțelepciune politică, pentru că situația din România de astăzi nu este deloc bună, să știți. Până acum eram locul I în Europa la creșterea economică, nu au fost niciodată probleme cu pensiile și salariile în domeniul public, și brusc nu mai sunt bani.", a spus Chirieac.

Bogdan Chirieac: Două partide vor avea enorm de câștigat

Bogdan Chirieac a vorbit și despre gestul lui George Simion de la AUR, care s-a dus, la Cotroceni, cu lista semnăturilor pentru demiterea lui Klaus Iohannis. Analistul politic susține că două partide vor avea de câștigat din alianța PNL-PSD.

"Momentul politic pentru AUR e bine ales fiind că iată, pe de o parte PSD-iștii sunt nemulțumiți că PSD nu are prim-ministrul și că a intrat la remorca președintelui Iohannis, PNL și USR sunt nemulțumite de președintele Iohannis, deci are numai nemulțumiri și atunci AUR încearcă să valorifice această nemulțumire.

De altfel, două partide politice vor avea enorm de câștigat din alianța PNL-PSD, vedeți că sunt foarte atent că numesc întâi partidul care are prim-ministrul, chiar dacă a pierdut alegerile, dar AUR și USR vor avea mult de câștigat dacă o țin așa și dacă guvernarea nu va fi într-adevăr excepțională, așa cum a fost votul USL care a scos România din criză și a avut a doua creștere economică din Uniunea Europeană, că ăsta este fostul USL, mult hulit, numai că acela era creat de cu totul alte persoane și dacă Crin Antonescu ar fi rămas până la capăt și ar fi fost președintele României, poate că România arăta altfel astăzi, nu a fost să fie, dar două partide vor avea enorm de câștigat, AUR și USR." a spus analistul politic.

