Prima maşină 100% românească nu a fost Dacia

Industria automobilelor din România se confundă, practic, cu Dacia, o marcă de mare succes și acum atât în țară, cât și peste hotare. Primul automobil a ajuns pe meleagurile mioritice aproape de sfârșitul secolului al XIX-lea. Se întâmpla în anul 1889, atunci când un baron de origine aromână, Barbu Bellu, a adus la București un vehicul cu motor, care semăna cu o trăsură. Acel automobil fusese construit de francezii Armand Peugeot și Leon Serpollet, scrie promotor.ro.

Prima maşină românească, asamblată după Al Doilea Război Mondial

În 1945, imediat după terminarea celui De-al Doilea Război Mondial, un grup de ingineri și tehnicieni de la uzinele Malaxa din Reșița, condus de inginerul Petre Carp, a asamblat ceea ce avea să devină primul vehicul 100% românesc: Malaxa 1C.

Acel automobil, la care au lucrat şi tehnicieni de la IAR Braşov, prima fabrică de avioane din ţara noastră, a fost botezat după numele inginerului Nicolae Malaxa (1884-1965), un cunoscut întreprinzător din perioada interbelică.

Maşina avea un motor cu trei cilindri în stea, cu răcire forţată cu aer, care era capabil să producă o putere maximă de 30 de cai-putere, conform măsurătorilor vremii.

Noua Dacia Model T, interpretare a Daciei 1300

Theodor Tănase, un tânăr inginer de la Uzina Dacia Mioveni, a realizat un concept de Dacia 1300 care, dacă va fi implementat, va schimba complet maşina pe care românii au condus-o zeci de ani.

Ideea lui Theodor de a face un concept special de Dacia 1300 a pornit de la Dacia Bigster, conceptul prezentat de Dacia, cu forme noi. Theodor şi-a propus să îmbine elementele de la Bigster pe modelul de Dacia 1300, un model ce a făcut carieră în România înainte de 1989. Theodor a lucrat peste 60 de ore la conceptul deosebit de Dacia 1300 pe care l-a realizat.

„Legat de dotările pe care le are conceptul de Dacia 1300 pe care l-am creat, în primul rând am înlocuit oglinzile laterale ale maşinii cu camere video, iar părţile de vedere ale camerelor sunt în interiorul maşinii, pe planşa de bord. Am pus de asemenea senzori tactili pentru comenzile după volan, iar această funcţie se repetă pe display-ul secundar pentru infotainment", a declarat tânărul inginer.

