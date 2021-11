FOTO - Noua Dacia 1300 model T - cum ar putea arăta maşina pe care românii au condus-o zeci de ani

Sursa: Dacia 1300 în New York - Facebook

Ideea lui Theodor de a face un concept special de Dacia 1300 a pornit de la Dacia Bigster, conceptul prezentat de Dacia, cu forme noi. Theodor şi-a propus să îmbine elementele de la Bigster pe modelul de Dacia 1300, un model ce a făcut carieră în România înainte de 1989. Theodor a lucrat peste 60 de ore la conceptul deosebit de Dacia 1300 pe care l-a realizat.

„Legat de dotările pe care le are conceptul de Dacia 1300 pe care l-am creat, în primul rând am înlocuit oglinzile laterale ale maşinii cu camere video, iar părţile de vedere ale camerelor sunt în interiorul maşinii, pe planşa de bord. Am pus de asemenea senzori tactili pentru comenzile după volan, iar această funcţie se repetă pe display-ul secundar pentru infotainment.

Conceptul creat de Dacia 1300 are cutie automată de viteze, plus numeroase elemente ce sunt obligatorii la ora actuală pe orice maşină, conform standardelor internaţionale de siguranţă”, a declarat Theodor Ioan Tănase, pentru Adevărul.

Dacia 1300 a ajuns şi la New York





Prima Dacie 1300 care a ajuns în SUA a fost vedeta unei sesiuni foto pe străzile pustii ale oraşului New York. Imaginile au fost publicate de Eduard Pălăghiţă, proprietarul maşinii, pe contul de Facebook dedicat autoturismului.

Eduard Palaghiţă conduce prima mașină românească care a ajuns vreodată în America. Cu ea s-a dus din Chicago până în Los Angeles și spune că la volanul ei se simte ca acasă. Bunica sa a condus o Dacia. Părinții au avut și ei tot Dacia. Iar atunci când a aflat că în America poți aduce o mașină mai veche de 25 de ani, s-a hotărât. Nici măcar taxele foarte mari nu l-au oprit să-și aducă copilăria peste ocean.

Dacia sa 1300 a fost fabricată în 1977, adică este mai bătrână decât Eduard Palaghiţă care are 38 de ani și de la 12 ani trăiește peste ocean. Dacia lui a fost recondiționată în țară și adusă pe apă peste Ocean și este înmatriculată la New York. Nimeni nu o poate trece cu vederea atunci când iese la plimbare. Iar acum, în plină pandemie de coronavirus, Eduard Palaghiţă a scos-o la plimbare să-i arate cum „oraşul care nu doarme niciodată trage un pui de somn”, așa cum a scris în dreptul postării de pe pagina sa de Facebook.

