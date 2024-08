Tot ce trebuie să ştii dacă vrei să îţi schimbi, legal, culoarea maşinii. Doar 10 culori pot fi înscrise în cartea maşinii

"Schimbarea culorii autovehiculului poate fi o opțiune la un moment dat, iar noi vrem să lămurim ce trebuie să facă ulterior proprietarul mașinii pentru a fi totuși în legalitate. Nu este nimic complicat dacă urmați câțiva pași simpli.



Potrivit Directivei 2007/46/CE, cele 10 culori de bază care pot fi înscrise în cartea de identitate a vehiculului (CIV) sunt: alb, galben, portocaliu, roşu, violet, albastru, verde, gri, maro şi negru.



Dar ce se întâmplă dacă autovehiculul este vopsit în două sau mai multe culori?



Dacă pe vehicul se regăsesc două culori, ambele vor fi înscrise în CIV (de ex.: verde + roşu), numai dacă ele sunt în proporţii aproximativ egale. În caz contrar, se înscrie doar culoarea predominantă (de ex.: roșu).



Dacă pe vehicul se regăsesc mai mult de două culori sau dacă acestea nu sunt culori liniare, ci nuanţe în degradé sau imagini, în CIV se înscrie culoarea predominantă + mențiunea “multicolor”.



În cazul particular al autovehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor în regim de TAXI, a doua culoare (de ex.: galben) se va înscrie în CIV numai dacă aceasta se regăsește integral pe cel puțin următoarele elemente: plafon, stâlpi, capote/hayon.



După vopsirea sau colantarea vehiculului în nuanța sau nuanțele preferate, trebuie să vă prezentaţi la sediul unei reprezentanţe RAR pentru modificarea culorii în CIV.



Documentele necesare la RAR pentru modificarea CIV în urma schimbării culorii vehiculului:



– cerere de activitate pe care solicitantul o va primi și o va completa la venirea în reprezentanța RAR;

– actul de identitate al solicitantului;

– cartea de identitate a vehiculului în original.



În cazul în care solicitantul activității nu este și proprietarul vehiculului, acesta va trebui să prezinte un act de reprezentare legală: delegație dacă deținătorul este persoană juridică sau împuternicire notarială dacă deținătorul este persoana fizică", transmite RAR pe Facebook.

