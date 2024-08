Motivul real pentru care unii profesori merg la cursurile de siguranță rutieră. Titi Aur, detalii din culise / video

În cadrul emisiunii DC Conducem, difuzată la DC News pe 24 august 2024, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a comentat imaginile cu un adolescent aflat pe o trotinetă electrică în timp ce mergea pe contrasens și era să fie acroșat de o mașină.

„Are dreptul legal să circule cu trotineta după 14 ani? Are dreptul! S-a urcat pe o trotinetă, are 14 ani în buletin și a circulat pe drumul public. Că e complet anormal cum merge, că trece peste linia continuă ... nu l-a învățat nimeni. Sistemul de pregătire și societatea atât i-a spus, că trebuie să aibă 14 ani și să meargă pe drum, nu pe trotuar. El merge pe drum și are 14 ani. Este un exemplu perfect de educație națională în România.

Când te duci la Ministerul Educației și spui de educație rutieră ți se spune că nu e timp, că au de făcut matematică, fizică, opționale etc. Asta se întâmplă! Eu vin acum și întreb: Ministrul Educației se consideră vreun pic vinovat pentru faza asta? Tresare un pic?

Toată lumea zice că să facă Poliția Rutieră. Ce să facă Poliția Rutieră? Să trimită polițiști prin școli și să învețe fiecare copil?“, s-a întrebat Titi Aur.

Titi Aur: Jumătate din participanții la trafic din România nu au niciun fel de pregătire

De aseemenea, Titi Aur a explicat și de ce unii profesori aleg să meargă la cursurile de siguranță rutieră, care teoretic i-ar form pentru a oferi pregătire elevilor în ceea ce privește siguranța pe șosele.

„A început un program interesant, agreat de Asociația E.D.I.T., un ONG care face lucruri extraordinare pentru siguranța rutieră, a autorizat la Ministerul Educației un proiect prin care învață profesorii care vor să ajungă să predea siguranță rutieră la acele cursuri opționale.

Știți ce profesori vin ca să facă cursurile? Nu vin profesorii care vor să predea, ci cei care, pentru a-și obține gradul, au nevoie de cât mai multe diplome pentru a demonstra câte lucruri fac. O parte din cei care se duc la aceste cursuri, ca să devină profesori cu dreptul de a preda siguranță rutieră, se duc din interesul de a-și obține gradul. Tot programul e făcut doar pe fonduri private și sponsorizare, cei de la E.D.I.T. au obținut câțiva bani din sponsorizări și au reușit să pregătească câteva sute de profesori. Totuși, în programa școlii nu există ore plătite, ci doar opționale trecute la „și altele“. Sistemul ar trebui să vină și să spună că ar trebui făcute anumite lucruri. Jumătate din participanții la trafic din România nu au niciun fel de pregătire“, a spus Titi Aur.

„Cu acest filmuleț ar trebui mers, astăzi, la Ministerul Educației - dar nu ne primește nimeni - și să spunem: Asta faceți voi! Asta produceți voi! Copilul ăsta poate știe matematică, istorie, dar își rupe gâtul și uite ce face pe șosele“, a spus Titi Aur.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News