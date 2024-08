Cum arată „Drumul Morții“ în alte țări din Europa. Titi Aur: M-am enervat! Au și ei șoferi care depășesc viteza... / video

Titi Aur a venit din vacanță cu un sentiment de revoltă, după ce a văzut cum se prezintă drumurile în fostele țări comuniste, dar și în țări care până în anii 1990 au făcut parte din Uniunea Sovietică, precum statele baltice. Expertul a făcut o paralelă între DN2 (așa-zisul Drum al Morții din România) și căile rutiere din statele est-europene.

„Am fost plecat cu familia până în Finlanda, la fostul Raliu 1.000 de Lacuri, actualul Raliu al Finlandei, etapă de campionat mondial, unde vezi lucruri foarte interesante din punct de vedere sportiv.

Până acolo ne-am plimbat, am vizitat și am văzut lucruri deosebit de frumoase, dar m-am și enervat în același timp. M-am enervat că am văzut că se poate. Știam că se poate, dar acum am simțit încă o dată că se poate. Nu că se poate în Germania sau în Anglia, ci se poate în fostele țări comuniste, începând cu Ungaria, Cehia, Slovacia, nu mai vorbesc de Polonia.

Polonia, o țară care acum 7-8 ani era la coada clasamentului la siguranță rutieră, a devenit altă țară din acest punct de vedere. Este o altă țară față de cum era acum câțiva ani. Au făcut lucruri extraordinar de importante.

De asemenea, am trecut prin țările baltice, care nu doar că au fost sub comunism, ci au făcut parte din Uniunea Sovietică, iar comunismul a fost cu amprentă maximă acolo, însă acum se fac lucruri și se circulă deosebit de sigur“, a spus, la DC Conducem, Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

Cum arată „Drumul Morții“ în alte țări din Europa

Spcialistul în conducere defensivă a vorbit și despre nivelul de educație al șoferilor care conduc pe drumurile din alte țări est-europene. În plus, nivelul siguranței rutiere este mult superior României, datorită marcajelor prezente pe șosele.

„Am mers foarte mult pe DN2 la ei. DN2 la ei înseamnă șosea exact ca DN2 la noi, doar că acolo se circulă în maximă siguranță în timp ce la noi e „Drumul Morții“,

Am încercat să trag și concluzii și am făcut analize din acest punct de vedere. Drumul lor are două calități: este prietenos și imperativ. Asta înseamnă că nu te lasă niciodată fără informația privitoare la ce va urma. Este foarte bine marcat și îți arată de fiecare dată exact pe unde trebuie să mergi. Există pe partea dreaptă o linie lată, continuă, clară, bine delimitată, iar pe partea stângă linia continuă sau întreruptă, dar cu acele mici vibratoare în asfalt, care te anunță în cazul în care atingi puțin. Fiecare încadrare pentru intersecție este bine semnalizată.

De asemenea, drumurile lor au niște șoferi civilizați, au niște șoferi care respectă regulile de circulație. Pot să spun că 90% dintre șoferi sunt sub limitele legale la orice. Sunt mai preventivi și mai defensivi decât se cere. Au și ei câte unul care mai depășește viteza, dar în niciun caz cu diferență mare față de limita legală. Depășesc limita cu 10-15 km/h, dar numai în zone foarte, foarte sigure. Asta înseamnă că șoferii sunt civilizați.

S-a reușit ca în țările baltice, în Polonia și în restul țărilor fost comuniste să se facă mari pași înainte. La noi rămâne în continuare haos, nu se întâmplă nimic și nu s-a făcut nimic. În țările de care am vorbit mai există de asemenea panouri electronice care afișează temperatura de afară, dar și temperatura asfaltului. De multe ori erau diferențe foarte mari, erau 30 de grade Celsius afară, iar asfaltul avea 48 de grade“, a mai spus Titi Aur.

