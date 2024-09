Am discutat acest subiect la DC Conducem cu Titi Aur, instructor de conducere defensivă, care spune că, deşi din punct de vedere legal vina este clară, din punct de vedere al conducerii preventive lucrurile se schimbă.

"Când eşti lovit din spate, legal este vinovat doar cel din spate. Dar de cele mai multe ori eşti co-autor, dacă nu chiar cel mai vinovat. Pentru că frânezi brusc. De asta trebuie să frânezi din timp şi să te uiţi în spate. Când te apropii de semafor sau de trecerea de pietoni, ar trebui să te uiţi mai mult în spate decât în faţă, în procente. E important să te uiţi şi în faţă, dar e important să ştii şi ce e în spatele tău, pentru a vedea ce face şoferul de acolo", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Cât spaţiu e bine să laşi între maşina ta şi cea din faţă la semafor

"Înainte de a veni cel din spate, tu trebuie să fii mai departe de maşina din faţă, pentru a avea timp să eviţi sau să îl înfrânezi pe cel din spate, în caz că se produce un accident. Nu există un număr fix de metri. Cum spuneam, e important să te uiţi mai mult în spate. Pentru că cel din spate poate să vină lansat, sau să fie neatent. Dacă suntem în coloană mai ales. Mai există şi situaţia în care suntem pe 3 benzi, toate în coloană. Coloanele din stânga şi dreapta merg, noi în mijloc stăm pe loc, iar şoferul din spate, semiatent, îi vede pe ceilalţi că se mişcă şi merge şi el odată cu ăia. Şi atunci eu trebuie să mă uit mereu în spate.

Eu, Titi Aur, nu am fost niciodată lovit în spate. De ce? Pentru că frânez mereu din timp, sunt atent. Îmi asum mereu riscul ca cel din stânga sau dreapta mea să îmi intre în faţă. Şi ce dacă? Îi las. Decât să îmi asum eu riscul să stau mereu în bara celui din faţă sau să risc să îmi intre cineva în spate. Eu prefer să fiu "fraierul" din punctul ăsta de vedere. Pentru că sunt cel câştigat, de fapt.

În afară de asta, stând un pic mai departe, la fiecare frânare am control faţă de cel din spatele meu. Măresc distanţa faţă de cel din faţă, dacă am pe cineva lipit de mine în spate. Pentru că astfel îi fac şi lui loc, dacă e agresiv, să se ducă în faţa mea. Şi ce dacă se duce? Am ajuns de fiecare dată acasă, nu mai contează 2-3-5 minute în plus. Prefer să merg în siguranţă, decât să fiu stresat şi să mă gândesc că nu m-a făcut nimeni", a mai punctat Titi Aur.

