Preşedintele WTA ameninţă cu retragerea competiţiilor din China după dispariția bizară a tenismenei Shuai Peng. Serena Williams: Sunt devastată și șocată!

Lumea tenisului este fără noutăţi de la jucătoare după ce aceasta a acuzat la începutul lunii noiembrie un fost înalt responsabil al regimului comunist că a constrâns-o să aibă raporturi sexuale cu el.

Într-un interviu publicat joi de canalul CNN, preşedintele WTA, Steve Simon, a ameninţat cu retragerea competiţiilor feminine de tenis din China, dacă această ţară nu va face lumină în acest caz.

'Suntem pregătiţi să ne retragem din China toate activităţile noastre şi să facem faţă tuturor complicaţiilor care derivă de aici', a afirmat responsabilul tenisului feminin.

'Pentru că acuzaţiile de viol sunt mai importante decât orice alte afaceri', a declarat Simon pentru postul american de televiziune. Preşedintele WTA şi-a exprimat, miercuri, 'îngrijorarea' privind securitatea chinezoaicei Shuai Peng şi a afirmat că pune la îndoială informaţiile oficiale provenind din China referitoare la jucătoare.

Serena Williams a reacționat cu un mesaj postat pe rețelele sociale.

'Sunt devastată și șocată să aflu informațiile despre prietena mea, Shuai Peng. Sper că e în siguranță și că va fi găsită în cel mai scurt timp. Trebuie făcută o investigație și nu trebuie să păstrăm tăcerea. Toată dragostea pentru ea și familia ei în această perioadă incredibil de dificilă.', a scris Serena Williams, pe Twitter.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6