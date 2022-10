Presa belgiană l-a făcut pe Gigi Becali "rasist, homofob şi misogin"

Het Laatste Nieuws scrie despre "numeroasele moduri în care poate fi descris George 'Gigi' Becali: fiu de cioban, politician, milionar, dar și rasist, homofob și misogin".

"Nu vă așteptați să auziți vreodată melodia 'We Are The Champions', de la Queen, pe stadionul lui FCSB. Freddy Mercury era gay, iar patronul a interzis asta", au mai scris belgienii.

În final, HLN abordează subiectul "operelor de artă" ale lui Gigi Becali: "Cina cea de Taină atârnă pe un perete al vilei sale. Nu versiunea lui Leonardo da Vinci, ci una în care Becali i-a luat locul lui Iisus, iar echipa și antrenorul sunt cei Doisprezece Apostoli. "Cadou", susține el, deși nu ar fi surprinzător dacă ar fi propia sa invenție, nu?", scrie sport.ro.

Simona Halep, dopată. Gigi Becali: "Dacă nu-i ia banii, să fie sănătoși cu substanțele lor cu tot"

Gigi Becali spune că Simona Halep nu ar trebui să sufere în acest scandal.

Milionarul este de părere că tenismena ar trebui să stea liniștită dacă nu-i ia nimeni trofeele și banii câștigați din tenis.

"Credeți că i-a pus cineva substanța asta?" l-a întrebat Mihaela Bârzilă pe Gigi Becali.

"Păi de ce să-i pună? Îi ia titlurile, îi ia banii? Nu-i ia, nu? Atunci, hai la revedere, dacă nu-i ia banii. Ai înțeles? Dacă nu-i ia banii, să fie sănătoși cu substanțele lor cu tot!

Ce contracte pierde? La revedere! Ea a făcut zeci de milioane din tenis: a făcut 30-40 de milioane. Înțeleg că e o substanță de-asta... nu multă, în cantitate mică. Se găsește și în medicamente, dar nu mă bag că nu mă pricep. Cine se pricepe, să se bage. Eu nu știu despre asta așa că nu vorbesc ce nu știu," a spus Gigi Becali pentru Antena 3.

Jucătoarele românce, zid în fața Simonei Halep

Jucătoarele de tenis Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian şi Mihaela Buzărnescu au postat în reţelele de socializare mesaje de susţinere pentru Simona Halep, după ce aceasta a fost testată pozitiv la un control antidoping.



Deşi poate nu suntem cele mai bune prietene, o cunosc destul de bine pe Simona de zeci de ani pentru a crede cu tărie că nu ar atinge cu bună ştiinţă nicio substanţă dopantă. Tenisul reprezintă fair play şi lăsarea rivalităţilor deoparte. Este o jucătoare extraordinară care cred că a câştigat totul prin meritele sale, a scris Sorana Cîrstea (32 ani, 39 WTA) în postarea sa.



Sper că va lupta şi va face lumină în acest caz, pentru ea şi pentru sportul nostru iubit. WADA (Agenţia Mondială Antidoping, n. red.) este o entitate foarte profesionistă care o va ajuta să descopere adevărul, a mai afirmat Cîrstea în mesaj.



La rândul său, Jaqueline Cristian (24 ani, 82 WTA) a scris: Am crescut urmărind meciurile ei şi câştigând trofee, am privit-o cu admiraţie pentru marea jucătoare care este şi am fost inspirată de ea, deoarece ştiu cât de greu este să ajungi în vârf, mai ales când eşti dintr-o ţară mică precum România. Este o adevărată campioană şi cred cu tărie că nu a trişat ori a luat ceva de pe lista produselor dopante. CITEŞTE AICI CONTINUAREA

