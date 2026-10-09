Pe 2 mai s-a jucat soarta României. „Ar trebui să celebrăm această dată pentru că ne-a trecut obuzul pe la ureche, dar am scăpat”

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2 mai este ziua în care ne-a trecut obuzul pe la ureche.

Iulian Fota consideră că eșecul extinderii separatismului pro-rus la Odesa, în 2014, a avut o importanță majoră pentru securitatea României și a Republicii Moldova. La podcastul „Obiectiv EuroAtlantic” de la DefenseRomania, acesta a explicat scenariul care ar fi adus Rusia într-o poziție de presiune directă asupra Chișinăului.

Fostul consilier prezidențial a vorbit despre evenimentele din 2 mai 2014 de la Odesa, pe care le consideră un moment cu implicații strategice pentru întreaga regiune, în special pentru România.

Scenariul descris de Fota: Extinderea separatismului spre Transnistria

După anexarea Crimeei, Rusia a încercat să stimuleze separatismul și în zona Odesei, în cadrul proiectului „Novorossia”. Iulian Fota a zis că obiectivul era desprinderea unor teritorii din sudul Ucrainei de sub autoritatea Kievului, după modelul Donețk-Luhansk.

„Să știți că este o dată pe care noi ar trebui să o celebrăm în fiecare an: 2 mai, când nouă ne-a trecut nu glonțul, ci un ditamai obuzul pe la ureche. Acolo s-a jucat și soarta României, și, mai ales, a Republicii Moldova. După ce au luat Crimeea, rușii au început separatismul în Odesa și au mai încercat un pas. Acolo au încercat să pună în aplicare planul Novorossia, încercând să ridice populația vorbitoare de limba rusă și pro-rusă din Odesa împotriva guvernului central. Pe același model Donețk–Luhansk, urmau să declare separarea de Kiev și crearea unei entități, a unei republici independente într-o primă fază, care, la o adică, s-ar fi unit și cu Transnistria, unde, iarăși, domina limba rusă. Cu Transnistria și cu ceea ce era în jurul Odesei, cu această Novorossia din sudul Ucrainei, se crea încă o republică. Fie ulterior o integrau în federație, cum s-a întâmplat cu Donbasul, fie rămânea acolo ca o pârghie”, a zis Iulian Fota la DefenseRomania.

Ce s-a întâmplat în acest 2 mai?

În acea zi, la Odesa au avut loc confruntări violente între grupuri pro-ucrainene și pro-ruse, urmate de incendiul din Casa Sindicatelor. Potrivit Misiunii ONU pentru Monitorizarea Drepturilor Omului în Ucraina, 48 de persoane au murit: Șase au fost împușcate în confruntările din centrul orașului, iar 42 și-au pierdut viața în urma incendiului.

Iulian Fota consideră că un element decisiv a fost lipsa unui sprijin popular suficient pentru desprinderea Odesei de Ucraina. Faptul că o parte a populației vorbea limba rusă și dorea relații bune cu Rusia nu însemna automat că susținea separatismul.

Controlul asupra sudului Ucrainei ar fi afectat și accesul acesteia la mare, cu implicații economice și strategice majore

„Avem un meci de fotbal între două echipe, fiecare cu afinitățile ei: Una avea afinități pro-Moscova, alta, pro-Kiev. Și două galerii: Una pro-rusă, alta pro-ucraineană. A fost o confruntare între două galerii. Galeria pro-ucraineană, mai numeroasă și mai hotărâtă, la un moment dat îi împinge pe cei din galeria pro-rusă într-o clădire, îi închide acolo și le dă foc. O chestie dramatică, tragică. Acel incendiu, acea luptă câștigată de galeria pro-ucraineană și lipsa de reacție a populației, pentru că asta a fost interesant ulterior, iar aici ucrainenii au fost foarte mulțumiți, au contat. Chiar dacă vorbeau rusă, chiar dacă voiau relații bune cu Rusia, cei din zona Odesa nu voiau ruperea de Ucraina și trecerea pe orbita Moscovei. Faptul că populația pro-rusă n-a cuplat la proiect i-a făcut pe ruși să renunțe la planul Novorossia, înțelegând că nu vor putea să provoace separatismul, ca în est, și în zona din jurul Odesei.

Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru și planul rusesc ar fi reușit, rușii ar fi fost pe Nistru, călare pe Republica Moldova. Nu știu care ar fi fost soarta Republicii Moldova din acel moment, pentru că mi-e greu să cred că ar fi rezistat și că nu ar fi căzut în plasa Moscovei. În plus, Ucraina pierdea ieșirea la mare. Păi, fără ieșirea la mare, ce mai rămânea? Galiția, fosta Galiție, provincia istorică, firavă economic. Uitați-vă cât de importantă este ieșirea la mare și astăzi pentru Ucraina. Deci 2 mai este ziua în care soarta noastră a fost, dacă vreți, salvată prin acea victorie a galeriei pro-ucrainene și prin renunțarea ulterioară a rușilor la planul Novorossia”, a zis Iulian Fota la podcastul „Obiectiv EuroAtlantic” de la DefenseRomania, realizat de Tudor Curtifan.

Iulian Fota, fost consilier pe probleme de securitate al președintelui Traian Băsescu, avertizează asupra expunerii României în eventualitatea unui conflict între NATO și Rusia.

„Asta este Rusia în momentul acesta: Un adversar. Din păcate, pentru că așa vor rușii. Vorbim despre contactul cu ei. În limba engleză, noi suntem numiți „frontline country”, adică țară de primă linie. Și asta trebuie înțeles: Dacă, Doamne ferește, începe războiul între NATO și Rusia, să știți că războiul începe de pe teritoriul nostru. Aceasta este drama țării de primă linie”, a zis Iulian Fota.