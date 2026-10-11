Poziția exprimată de ES Roberto Musneci în interviul DCNews, susținută de Vatican. Pașaportul lui Georgescu nu e recunoscut de Sfântul Scaun

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Agerpres

Vaticanul a emis, sâmbătă, o clarificare privind poziția sa referitoare la ordinele cavalerești. Reacția Vaticanului vine după ce în România a izbucnit un scandal legat de Călin Georgescu, candidatul la președinție, aflat acum în arest pentru 30 de zile. În urma perchezițiilor efectuate în momentul arestării, de la domiciliul acestuia au fost ridicate documente emise pe numele său de un pretins Ordin Suveran de Malta.

Potrivit unui comunicat postat pe portalul său oficial, Vatican News, Sfântul Scaun reiterează faptul că, pe lângă propriile sale ordine, nu recunoaște și nu protejează decât Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan din Ierusalim, din Rodos și din Malta, precum și Ordinul Ecvestru al Sfântului Mormânt din Ierusalim.

Comunicatul a precizat că toate celelalte ordine ecvestre – fie că sunt nou-înființate, fie că pretind a descinde din ordine medievale – nu sunt recunoscute de Sfântul Scaun, acesta din urmă neputând garanta legitimitatea lor istorică și juridică, scopurile sau structurile organizatorice ale acestora.

Potrivit Vatican News, care citează Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun, această clarificare urmărește să prevină neînțelegerile apărute, în parte, din emiterea ilegală de documente și din utilizarea neadecvată a locurilor sacre, precum și abuzurile care îi prejudiciază pe cei ce acționează cu bună-credință.

Comunicatul publicat de Vatican News reconfirmă poziția exprimată de adevăratul ambasador al Ordinului Suveran de Malta, ES Roberto Musneci, într-un interviu acordat DCNews, imediat după ce în spațiul public au apărut informații despre documentele ridicate de anchetatori din casa lui Călin Georgescu. ES Roberto Musneci a afirmat că este exclus să fi fost emis un astfel de act de identitate de către Ordin, iar organizația se confruntă cu multe încercări de substituire a identității comise de Ordine false.

„Nu vreau să intru în detaliile evenimentelor și nici în ceea ce s-a întâmplat în această dimineață, dar pot să spun câteva lucruri. În primul rând, noi, Ordinul de Malta, nu emitem acest tip de documente. Nu doar în România, ci în nicio țară. Nu emitem cărți de identitate. Emitem doar pașapoarte diplomatice, într-un număr extrem de restrâns. În al doilea rând, pot să spun că persoana în cauză nu este membră a Ordinului și, prin urmare, nu poate avea niciun fel de legitimație din partea Ordinului Suveran de Malta”.

Ambasadorul Musneci a confirmat DCNews că în multe țări apar Ordine false, care folosesc sau abuzează de simbolurile organizației. „Sfatul pe care l-am oferit tuturor, inclusiv telespectatorilor, este următorul: dacă aveți un dubiu, consultați site-ul Ambasadei sau al Ordinului de Malta și sunați-ne. Pentru noi este extrem de simplu să verificăm dacă o persoană este sau nu membră a Ordinului. Orice cavaler și orice diplomat sunt înregistrați într-o bază de date unică, la Roma, la Ministerul Afacerilor Externe”, a mai zis ambasadorul.

Potrivit Vatican News, Sfântul Scaun a reafirmat sâmbătă că nu acordă nicio valoare diplomelor de cavaler și însemnelor aferente emise de organizații nerecunoscute și nu consideră adecvată utilizarea bisericilor și a capelelor pentru așa-numitele «ceremonii de învestitură.

De asemenea, nu există intenția de a modifica această politică, se mai arată în comunicat. Ordinele proprii ale Sfântului Scaun sunt: ​​Ordinul Suprem al lui Hristos, Ordinul Pintenului de Aur, Ordinul Pian (cunoscut și sub numele de Ordinul Papei Pius al IX-lea), Ordinul Sfântului Grigore cel Mare și Ordinul Sfântului Silvestru.