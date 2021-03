Povești cutremurătoare ale femeilor din România. S-a luptat ca o leoaică. ”Mărturie care TE ZGUDUIE”

„Zilnic, peste 4.000 de femei se îmbolnăvesc de cancere generate de infecția cu HPV și undeva în jur de jumătate dintre acestea, din păcate, pierd lupta cu boala. Sunt femei tinere, sunt mame cu copii mici.

Am auzit numeroase cazuri. Femei care aveau copii sub doi ani au murit plângând, știind că nu-și vor mai vedea copiii crescând. Și că își lasă copiii mici de tot, copii care nu le vor mai ține minte. M-a marcat. Am avut o mămică bolnavă de cancer de col uterin care s-a luptat pentru viața ei ca o leoaică. Mi-a spus: plâng pentru că știu că acești copii nu mă vor ține minte, sunt prea mici să mă țină minte. Este o mărturie care pur și simplu te zguduie.

M-au impresionat și fetele tinere, de 20 și un pic de ani, care ar fi trebuit să primească acest vaccin în 2007, 2008, când a început de fapt campania de vaccinare împotriva HPV în România. Când s-a încercat, de fapt prima campanie de vaccinare. Ele au ratat acest vaccin și acum au probleme. Sunt infectate. Fete tinere, care nu au apucat să rămână gravide, și care sunt în pericol să-și piardă colul uterin, uterul cu totul. Niște tragedii care puteau fi prevenite. Și nu sunt puține!”, a spus Ana Măiță pentru DCNews.