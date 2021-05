PNRR, care a fost strategia României. Ghinea: Mă felicit pentru această decizie

"Ca să fie foarte clar: poziţia noastră de negociere este slăbită de modul în care sunt trasate regulile jocului. Pe regulamentul european, Comisia are drept de veto în acest moment. Deci până la urmă, dacă nu convingem Comisia să ne aprobe planul ca atare, nu-l aprobă. E foarte clar. Noi putem să insistăm să negociem, dar până la urmă asul e în mâna Comisiei Europene. Este bine, rău, nu am făcut eu regulile astea. Dacă mă întrebaţi pe mine, poate că trebuia să se întâmple altfel.

Eu mă felicit pentru decizia de a merge cu supraalocare – pe care au luat-o şi alte state, nu numai România. Pentru că ştiam foarte clar că anumite idei de investiţii, anumite proiecte, vor trezi comentarii mai degrabă negative din partea Comisiei Europene, pentru că sunt diferenţe de viziune legitime. Dacă vreţi, putem vorbi de exemplul cu rutierul. Dacă am fi mers de la început doar cu 29 de miliarde şi în procesul acesta în care Comisia are asul în mână spunea ‚asta nu, asta nu sau asta altfel’, noi atunci picam sub suma alocată României", a declarat Cristian Ghinea în cadrul emisiunii "Din Culisele Europei - All about EU", realizată de Claudia Ţapardel la DCNews TV.

Premierul Cîţu s-a deplasat la Bruxelles, pentru discuţii cu oficialii europeni

Reamintim că premierul Florin Cîţu a anunţat că a avut la Bruxelles "o întâlnire foarte constructivă" pe tema negocierilor privind PNRR pentru România cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precizând că negocierile vor continua şi miercuri cu alţi oficiali ai acestui for.



"Am avut o întâlnire foarte constructivă cu preşedintele Comisiei Europene pentru negocierile privind PNRR, aşa cum confirmă şi Ursula von der Leyen. România are un plan ambiţios de creştere economică sustenabilă, în urma pandemiei. Negocierile şi întâlnirile continuă şi mâine", a scris Florin Cîţu pe pagina sa de facebook.



Şeful Executivului a declarat marţi că în cadrul vizitei pe care o va efectua zilele acestea la Bruxelles doreşte să se asigure că resursele pe care România le va primi prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă vor merge în sectoarele cu "cea mai mare productivitate" din economie.

VIDEO: