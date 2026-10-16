Plan Roșu activat la Craiova: Impact violent între un autobuz plin cu călători și o mașină / O persoană a murit / update

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Inspectoratul pentru Situații de Urgență a activat Planul Roșu de Intervenție în Craiova: un autobuz și un autoturism s-au ciocnit violent, 20 de persoane sunt implicate în accident. Șapte persoane au nevoie de asistență medicală, iar pentru o victimă aflată în stop cardio-respirator medicii aplică manevre de resuscitare pe carosabil.

UPDATE 09:50

În urma evenimentului rutier, șase persoane au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Din nefericire, o altă persoană a fost declarată decedată, anunță reprezentanții IGSU.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Mobilizare masivă a echipajelor de urgență în municipiul Craiova. Autoritățile din județul Dolj au declanșat Planul Roșu după ce un autobuz destinat transportului de persoane și un autoturism s-au izbit violent, informează IGSU într-un comunicat remis DC News. Forțele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au trimis zeci de salvatori la fața locului din cauza numărului ridicat de călători aflați în pericol. Datele transmise de coordonatorii intervenției indică 20 de persoane implicate. Dintre acestea, șapte primesc îngrijiri de urgență la locul impactului sau sunt pregătite pentru transferul la spital.

Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare pentru o persoană aflată în stop cardio-respirator.

Pentru salvarea victimelor și triajul rapid al răniților, dispeceratul ISU a trimis o flotilă de intervenție specializată: o autospecială de stingere cu apă și spumă, un modul greu de descarcerare, două echipaje de prim-ajutor SMURD, o autospecială pentru transportul victimelor multiple (ATPVM) și un echipaj medical de la Serviciul de Ambulanță Județean Dolj.

Zona este blocată de forțele de ordine pentru a asigura culoar liber ambulanțelor către Unitatea de Primiri Urgențe. Misiunea salvatorilor rămâne în plină desfășurare, iar polițiștii rutieri fac măsurători pentru a stabili care dintre șoferi a provocat coliziunea.

Vom reveni cu amănunte!