Paradox cu bolidul cumpărat de David Popovici. Titi Aur, replică pentru cei care l-au criticat pe campionul olimpic / video

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Ce a făcut David Popovici înainte să-și cumpere mașina de 120.000 de euro. Titi Aur, dezvăluiri din culise / video

Cristian Păun de la Academia de Studii Economice l-a criticat de curând pe sportivul olimpic David Popovici, care și-a cumpărat un bolid de 120.000 de euro. Economistul a precizat că o investiție într-un apartament ar fi fost mult mai benefică pentru înotătorul român medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

„David Popovici a primit de la Guvernul României (adică de la noi toți) suma de 140.000 de euro și de la sponsorul Toyota o Corolla. Și-a luat altă mașină: un Porsche Spyder de 150.000 de euro, mașina «visurilor» lui. Nu i-a plăcut Corolla, nu era mașina «visurilor» lui. A plătit pentru ea TVA de vreo 22.000 de euro și a pierdut 20-30% din valoarea ei în momentul în care a scos-o pe poarta vânzătorului. Asigurarea anuală pentru așa ceva costă câteva mii de euro (...).

Eu, ca economist, consider decizia extrem de neinspirată. Mai bine își lua un apartament în centrul Capitalei și îl închiria. Obținea o sursă de venit pe termen lung sau investea cu alții într-o afacere, ori la bursă, aici sau afară. Câștiga independență financiară, nu dependența de un bolid de lux pe care să-l conduci mereu cu teamă, să-ți fie frică să-l parchezi pe stradă și pentru care să nu ai încă resurse să-l întreții pe termen lung”, a zis economistul Cristian Păun.

VEZI ȘI - „Ce ar vrea românul să audă de la David Popovici“. Imaginile s-au viralizat pe Internet / video

Titi Aur arată un paradox cu mașina lui David Popovici

Specialistul în conducere defensivă Titi Aur a explicat de ce mașina lui David Popovici nu își va pierde valoarea în timp, dimpotrivă. Mai mult, el a făcut un apel la respectarea pasiunilor tuturor oamenilor, indiferent cât de absurde pot părea acestea pentru unii dintre noi.

„Unele persoane nu înțeleg faptul că pot exista oameni care iubesc automobilismul, care iubesc mașinile. O astfel de mașină reprezintă o valoare. Am văzut și comentariul unui economist foarte bun și renumit, care a spus că David Popovici mai bine își lua un apartament pe care să-l închirieze. Economistul respectiv a afirmat că valoarea acestei mașini va scădea.

Nu este adevărat, pentru că la această mașină valoarea crește. O mașină normală își pierde valoarea imediat după achiziție, însă la o mașină precum cea cumpărată de David Popovici, dacă nu faci mai mult de 5.000 de kilometri pe an și o păstrezi între mașină de distracție și mașină de colecție, valoarea ei nu scade, dimpotrivă, crește. În plus, David Popovici îi oferă un plus de valoare prin faptul că este mașina unui campion olimpic”, a declarat Titi Aur.

„Domnul Țiriac are în colecția sa un Rolls Royce care valorează câteva milioane de euro, dar simplul fapt că a aparținut lui Elton John îl face să valoreze zece milioane de euro. I s-au oferit 12 milioane pentru el. David Popovici nu este la nivelul lui Elton John, dar oricum conferă valoare mașinii sale.

Faptul că îți place o mașină ar trebui apreciat sau, în orice caz, nu criticat. Eu nu mi-am permis la 20 de ani o astfel de mașină, dar asta nu înseamnă că nu mi-aș fi dorit. Da, sunt persoane care nu-și doresc o mașină, dar există și oameni care iubesc automobilismul. Dacă spui că David e nebun pentru că și-a cumpărat o astfel de mașină, înseamnă că și cineva care cumpără tablouri ar fi considerat nebun.

Concluzia este că David Popovici este un tânăr conștient, care și-a dorit să-și cumpere o mașină scumpă, dar înainte de toate a venit să învețe și abia apoi s-a urcat la volan”, a concluzionat Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News